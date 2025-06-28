Центр культурного развития в Тамбове вновь остался без подрядчика Комментариев: 0



Напомним, здание на улице Агапкина планируется как новая творческая площадка для Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги». Общая стоимость работ, включающая проектирование и строительство, составляет 297,8 миллиона рублей — средства заложены в федеральном и региональном бюджетах.



Проблемы с реализацией проекта тянутся с апреля 2023 года. Тогда первый контракт был заключён с московской компанией ООО «Стройконсалтинг». Согласно условиям, объект стоимостью 269 миллионов рублей должен был быть сдан к концу 2024 года. Однако уже в январе контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика — регионального министерства градостроительства, сославшегося на некачественное выполнение работ и отклонения от проектной документации.



Вторая попытка реализовать проект была предпринята в мае 2024 года, когда министерство подписало договор с другим столичным подрядчиком — ООО «Дакорп». Компания должна была выполнить инженерные изыскания, обновить проект и завершить строительство до 2025 года. Но уже в декабре того же года договор был расторгнут по взаимному согласию сторон.



Согласно условиям последнего конкурса, новому подрядчику отводилось пять месяцев на проектные работы (до 30 ноября 2025 года) и ещё десять месяцев на строительство (до 31 августа 2026 года). Однако из-за несостоявшихся торгов сроки реализации снова могут быть пересмотрены.



История с центром становится показательным примером системных трудностей в реализации государственных инфраструктурных проектов: от неэффективного подбора подрядчиков до срыва графиков и административных проволочек. Пока здание для «Цветов радуги» остаётся на бумаге, коллектив ансамбля вынужден ждать — уже третий подрядный этап оказался безрезультатным.



Фото: Яндекс.Карты Проект строительства Центра культурного развития в Тамбове вновь застопорился: объявленные 26 мая открытые торги не привели к заключению контракта. На конкурс поступила лишь одна заявка, однако она была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям. Таким образом, объект по-прежнему остаётся без подрядной организации, а реализация проекта вновь откладывается.Напомним, здание на улице Агапкина планируется как новая творческая площадка для Государственного ансамбля бального танца «Цвета радуги». Общая стоимость работ, включающая проектирование и строительство, составляет 297,8 миллиона рублей — средства заложены в федеральном и региональном бюджетах.Проблемы с реализацией проекта тянутся с апреля 2023 года. Тогда первый контракт был заключён с московской компанией ООО «Стройконсалтинг». Согласно условиям, объект стоимостью 269 миллионов рублей должен был быть сдан к концу 2024 года. Однако уже в январе контракт был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика — регионального министерства градостроительства, сославшегося на некачественное выполнение работ и отклонения от проектной документации.Вторая попытка реализовать проект была предпринята в мае 2024 года, когда министерство подписало договор с другим столичным подрядчиком — ООО «Дакорп». Компания должна была выполнить инженерные изыскания, обновить проект и завершить строительство до 2025 года. Но уже в декабре того же года договор был расторгнут по взаимному согласию сторон.Согласно условиям последнего конкурса, новому подрядчику отводилось пять месяцев на проектные работы (до 30 ноября 2025 года) и ещё десять месяцев на строительство (до 31 августа 2026 года). Однако из-за несостоявшихся торгов сроки реализации снова могут быть пересмотрены.История с центром становится показательным примером системных трудностей в реализации государственных инфраструктурных проектов: от неэффективного подбора подрядчиков до срыва графиков и административных проволочек. Пока здание для «Цветов радуги» остаётся на бумаге, коллектив ансамбля вынужден ждать — уже третий подрядный этап оказался безрезультатным.Фото: Яндекс.Карты



