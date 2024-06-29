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Реконструкцию филармонии в Тамбове вновь не уложили в сроки
Реконструкция Тамбовской филармонии вновь не завершена в установленный срок, указанный в контракте — 10 мая, - сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Эта дата была прописана в дополнительном соглашении, подписанном 30 ноября прошлого года между региональным министерством градостроительства и архитектуры и подрядчиком, московской компанией «ЦХД Инжиниринг». По состоянию на 27 июня новой информации о переносе сроков или расторжении контракта в ЕИС «Закупки» не поступало.
Напомним, что договор с «ЦХД Инжиниринг» был заключён 21 июня 2023 года, а работы, стоимость которых составила 372,5 миллиона рублей, планировалось завершить к 30 ноября. Однако после подписания дополнительного соглашения сроки перенесли на май 2024 года. Также в декабре изменили размер аванса с 30% до 50% от общей суммы контракта, и подрядчик уже получил из бюджета более 186 миллионов рублей.
В сентябре 2023 года решением Нижегородского областного управления ФАС России ООО «ЦХД Инжиниринг» было внесено в реестр недобросовестных поставщиков. В апреле 2024 года арбитражный суд Московской области ввёл в отношении компании процедуру банкротства — наблюдение. Среди требований кредиторов есть 134 миллиона рублей от Научно-производственного предприятия «Исток» имени А.И. Шокина, где «ЦХД Инжиниринг» должна была смонтировать слаботочные системы и системы электроснабжения. Сумма заявленного долга включает неотработанный подрядчиком аванс, штрафы и проценты.
Фото: ИА «Онлайн Тамбов.ру»
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Реконструкция Тамбовской филармонии вновь не завершена в установленный срок, указанный в контракте — 10 мая, - сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Эта дата была прописана в дополнительном соглашении, подписанном 30 ноября прошлого года между региональным министерством градостроительства и архитектуры и
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