ООО «Реал-Макс» через суд взыскал с региональных властей более 15 млн рублей Комментариев: 0



Согласно представленным доказательствам, спор возник в связи с применением штрафных санкций к ООО "Реал-Макс" по двум контрактам, относящимся к четвертому и пятому этапам строительства автомобильной дороги по улицам Советская и Запрудная в микрорайоне "Донской". Первый контракт на сумму 249 миллионов рублей был заключен между компанией и управлением градостроительства и архитектуры (ныне министерство) в июле 2020 года. Организации требовалось завершить четвертый этап строительства дороги в "Донском" в течение 4,5 месяцев, то есть к 15 ноября 2020 года.



Пятый этап был оценен в 154 миллиона рублей. Компания "Реал-Макс" снова выиграла торги и 23 октября 2020 года заключила второй контракт с управлением. Согласно договору, работы должны были быть завершены к 12 марта 2021 года. Однако подрядчик не смог соблюсти сроки ни по первому, ни по второму контракту, что привело к одностороннему отказу заказчика от исполнения контрактов. При этом заказчик выплатил около 308 миллионов рублей за выполненные работы и удержал неустойки за нарушение сроков со стороны ООО "Реал-Макс".



Компания не согласилась с примененными штрафными санкциями и в марте прошлого года обратилась в арбитражный суд. В результате рассмотрения дела было установлено, что подрядчик не смог выполнить работы в срок по причинам, не зависящим от них. Тамбовская фирма ООО "Реал-Макс" выиграло дело в арбитражном суде Тамбовской области, доказав, что региональное министерство градостроительства и архитектуры незаконно взыскало с них штрафы и неустойки в размере 15,3 миллиона рублей. В соответствии с решением суда, власти должны вернуть компании деньги, - сообщает портал «Онлайн Тамбов».Согласно представленным доказательствам, спор возник в связи с применением штрафных санкций к ООО "Реал-Макс" по двум контрактам, относящимся к четвертому и пятому этапам строительства автомобильной дороги по улицам Советская и Запрудная в микрорайоне "Донской". Первый контракт на сумму 249 миллионов рублей был заключен между компанией и управлением градостроительства и архитектуры (ныне министерство) в июле 2020 года. Организации требовалось завершить четвертый этап строительства дороги в "Донском" в течение 4,5 месяцев, то есть к 15 ноября 2020 года.Пятый этап был оценен в 154 миллиона рублей. Компания "Реал-Макс" снова выиграла торги и 23 октября 2020 года заключила второй контракт с управлением. Согласно договору, работы должны были быть завершены к 12 марта 2021 года. Однако подрядчик не смог соблюсти сроки ни по первому, ни по второму контракту, что привело к одностороннему отказу заказчика от исполнения контрактов. При этом заказчик выплатил около 308 миллионов рублей за выполненные работы и удержал неустойки за нарушение сроков со стороны ООО "Реал-Макс".Компания не согласилась с примененными штрафными санкциями и в марте прошлого года обратилась в арбитражный суд. В результате рассмотрения дела было установлено, что подрядчик не смог выполнить работы в срок по причинам, не зависящим от них.



