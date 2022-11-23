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Долгострой на Киквидзе за год завершит воронежская компания
Вчера, 10:32
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В Тамбове остаётся недостроенным 10-этажный дом по адресу улица Киквидзе, 77Б. Конкурс на подрядчика, которому предстоит завершить работы, выиграла компания Воронеж Град. Заказчик - Тамбовский региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.
Воронежцы оценили стоимость оставшихся работ в 495 миллионов рублей. По сообщению Госжилстройтехнадзора, контракт с генеральным подрядчиком уже заключён.
Рабочие подготавливают технику и определяют план монтажа и строительства. Согласно контракту, долгострой завершат к ноябрю 2023-го года.
Права же 199 обманутых дольщиков восстановят к 31-му декабря. Напомним, работы остановились в октябре 2016-го года на уровне 5-го, 6-го и 8-го этажей. Первоначальный застройщик, компания "ЦентрЖилСтрой", обанкротилась, а против её руководителей возбудили уголовное дело.
Решение достроить дом после приняли многочисленных обращений дольщиков к региональным и федеральным властям - в октябре 2020-го года. Права и обязанности застройщика передали региональному Фонду дольщиков осенью 2021 года - по решению арбитражного суда.
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