Обманутые дольщики с Киквидзе, 77Б: «Никто помогать не хочет» Комментариев: 0



Строительство объекта по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, и было приостановлено с октября 2016 года.

Еще в 2019 году губернатор заявлял, что участники долевого строительства, оказавшиеся обманутыми дольщиками, не остались один на один со своими проблемами. Региональная власть разработала дорожную карту по удовлетворению их требований. «И что толку от этих дорожных карт, если дома не достраиваются?», - задаются вопросом горожане.



Дом обещали достроить за счет средств специального Фонда, а воз и ныне там.



«Региональный фонд говорит, что виноват конкурсный управляющий, конкурсный управляющий говорит, что это не он. В общем, вину друг на друга перекидывают, никто помогать не хочет», — поделилась с изданием «ПРАВО68» дольщица Светлана. Вчера обманутые дольщики по ул. Киквидзе провели очередное собрание, чтобы власти наконец-то приняли меры по завершению строительства дома, на котором был размещен соответствующий баннер. Текст на баннере: «Здесь 6 лет покоятся мечты и надежды обманутых дольщиков».Строительство объекта по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, и было приостановлено с октября 2016 года.Еще в 2019 году губернатор заявлял, что участники долевого строительства, оказавшиеся обманутыми дольщиками, не остались один на один со своими проблемами. Региональная власть разработала дорожную карту по удовлетворению их требований. «И что толку от этих дорожных карт, если дома не достраиваются?», - задаются вопросом горожане.Дом обещали достроить за счет средств специального Фонда, а воз и ныне там.— поделилась с изданием «ПРАВО68» дольщица Светлана.



