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Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области
Вчера, 09:14
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Вчера обманутые дольщики с улицы Киквидзе, 77Б вышли к администрации Тамбовской области, чтобы потребовать встречи с вновь избранным губернатором, который к ним не вышел из-за плотного графика работы. Основной вопрос, который волнует дольщиков, когда начнется возобновление стройки, объект забросили в 2016 году.
Дольщики более получаса ждали в администрации области, чтобы кто-то их принял. Вместо Александра Никитина к обманутым гражданам вышел его советник, через некоторое время подъехал вице-губернатор Арсен Габуев и начальник управления строительного надзора Александр Зимнухов. Дольщики неоднократно обращались к властям и в прокуратуру со своей проблемой.
Для достройки объекта за счет федеральных средств «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» должен принять соответствующее решение. На встрече было принято решение обратиться в Москву с просьбой ускорить решение вопроса.
«Обманутые люди готовы чуть ли не каждый день приходить к чиновникам администрации области, поскольку терпение на исходе. Если переговоры не помогут, граждане готовы выйти на уличные акции протеста», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который вместе с дольщиками пришел в администрацию области.
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