Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов

Александр Никитин победил на выборах губернатора

В Тамбовской области сняли практически все коронавирусные ограничения

Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области

В Тамбовской области идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов

«Минченко консалтинг»: в Тамбовской области возможен второй тур губернаторских выборов

Минкульт выявил нарушения в охране тамбовских объектов культурного наследия

Дмитрий Кривенко уволен с должности руководителя «Крымавтодора»

Банки продолжают выдавать «сельскую» ипотеку под 3%

Продлен рекомендованный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

» » Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области

Вчера, 09:14
Комментариев: 0
Версия для печати
Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области Вчера обманутые дольщики с улицы Киквидзе, 77Б вышли к администрации Тамбовской области, чтобы потребовать встречи с вновь избранным губернатором, который к ним не вышел из-за плотного графика работы. Основной вопрос, который волнует дольщиков, когда начнется возобновление стройки, объект забросили в 2016 году.

Дольщики более получаса ждали в администрации области, чтобы кто-то их принял. Вместо Александра Никитина к обманутым гражданам вышел его советник, через некоторое время подъехал вице-губернатор Арсен Габуев и начальник управления строительного надзора Александр Зимнухов. Дольщики неоднократно обращались к властям и в прокуратуру со своей проблемой.

Для достройки объекта за счет федеральных средств «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» должен принять соответствующее решение. На встрече было принято решение обратиться в Москву с просьбой ускорить решение вопроса.

«Обманутые люди готовы чуть ли не каждый день приходить к чиновникам администрации области, поскольку терпение на исходе. Если переговоры не помогут, граждане готовы выйти на уличные акции протеста», - отмечает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который вместе с дольщиками пришел в администрацию области.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по дострой ...

Обманутые дольщики продолжают пикетировать администрацию области

Обманутые дольщики потребовали от власти конкретных действий

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77Б планируют выйти на акцию протеста

«Сказать ему нам нечего» - обманутые дольщики про отмененную вице-губернато ...

Обманутые дольщики по ул. Коммунальная, 46 намерены обращаться в федеральны ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

В Рассказово завершились работы первого этапа реконструкции канализационного коллектор

Вчера, 19:02
0
В городе Рассказово по ул. Пролетарская завершен первый этап реконструкции канализационного коллектор протяженностью 4862 метра.

Цифровые избирательные участки на выборах губернатора Тамбовской области

Вчера, 18:51
0
По итогам голосования на цифровых избирательных участках на выборах Главы администрации Тамбовской области никто из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Единоросс Александр Никитин получил 33,78%, коммунист Андрей Жидков – 29,73%. Итоговый результат сильно отличается: Александр

В Тамбове временно перекроют часть дороги по Карла Маркса

Вчера, 09:24
0
В Тамбове с 17 по 20 сентября, будет введено ограничение движение транспорта по улице Карла Маркса — на участке от бульвара Энтузиастов до улицы Пятигорской.

Обманутые дольщики по ул. Киквидзе, 77 «Б» вышли к администрации области

Вчера, 09:14
0
Вчера обманутые дольщики с улицы Киквидзе, 77Б вышли к администрации Тамбовской области, чтобы потребовать встречи с вновь избранным губернатором, который к ним не вышел из-за плотного графика работы. Основной вопрос, который волнует дольщиков, когда начнется возобновление стройки, объект забросили

Из-за коронавируса в Тамбовской области закрывают школы

Вчера, 09:03
0
На экстренном совещании членов рабочей группы по профилактике распространения коронавируса принято решение о закрытии на территории Тамбовской области двух школ в Сатинской и Бахаревской школе.

Эксперты: в Тамбовской области должен был быть второй тур выборов

Вчера, 08:49
0
Аналитик электоральных данных Сергей Шпилькин считает, что в Тамбовской области – в случае отсутствия фальсификаций во время прошедшего 11–13 сентября голосования должен был состояться второй тур губернаторских выборов.

«Покровской ярмарки» в 2020 году не будет

16 сентября 2020
0
Подведены итоги опроса жителей города по поводу проведения юбилейной Международной Покровской ярмарки в 2020 году.

Избирательная комиссия подвела итоги губернаторских выборов

16 сентября 2020
0
Сегодня председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров на брифинге со СМИ озвучил информацию о результатах выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Тамбовский водоканал оштрафовали более чем на 1 млн рублей

15 сентября 2020
0
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки деятельности АО «ТКС» во время аварии на коллекторе на улице Рахманинова в Тамбове приняло решение оштрафовать водоканал более чем на 1 млн рублей.

Тамбовская область в числе лучших регионов по производству мяса в стране

15 сентября 2020
0
По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, за восемь месяцев текущего года во всех категориях хозяйств региона произведено более 387 тысяч тонн мяса. Это 119,4 процента к уровню прошлого года.

Александр Никитин победил на выборах губернатора

15 сентября 2020
0
На выборах главы администрации Тамбовской области по предварительной информации Александр Никитин получил почти 80% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии КПРФ Андрей Жидков с результатом более 8%.

Обманутые дольщики с ул. Киквидзе, 77Б ждут конкретных действий по достройке дома

13 сентября 2020
0
Вчера обманутые дольщики по улице Киквидзе, 77Б города Тамбова провели собрание по вопросу достройки проблемного объекта. Строительство многоквартирного дома по улице Киквидзе, 77Б в Тамбове началось в апреле 2014-го, было приостановлено в октябре 2016 года. Общая предварительная стоимость

Сахарные заводы приступили к работе

12 сентября 2020
0
Сахарные заводы Тамбовской области приступили к работе по переработке сахарной свеклы.

Аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб

12 сентября 2020
0
Вчера в Мичуринском районе аэроплан совершил жёсткую посадку – пилот погиб.

В Тамбовской области сняли практически все коронавирусные ограничения

11 сентября 2020
0
С 10 сентября т.г. по решению главы администрации области Александра Никитина, согласованному с региональным Роспотребнадзором, регион фактически полностью возвращается к нормальному режиму функционирования организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности и индивидуальных

На избирательных участках можно будет сделать прививку от гриппа

11 сентября 2020
0
В дни голосования 11-13 сентября на избирательных участках планируют делать прививки от гриппа.

За счет областного бюджета построят 90 км тротуаров

10 сентября 2020
0
Из бюджета Тамбовской области дополнительно направлено 247,5 млн рублей на строительство 90 км тротуаров вдоль дорог с интенсивным движением.

Зарплату работникам госорганизаций проиндексируют на 3%

9 сентября 2020
0
Согласно постановлению администрации области с 1 октября 2020 года заработная плата работников областных государственных организаций будет проиндексирована на 3%. Повышение будет касаться более 35 тысяч сотрудников учреждений.

Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин

8 сентября 2020
0
Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Совместно с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным он посетил ряд социальных объектов.

Жителей Тамбовской области ждет резкое похолодание

8 сентября 2020
0
По данным Тамбовского центра гидрометеорологии сегодня в нашем регионе стремительно будет меняться погода, нас накроет сильный ветер северо-западного направления.

Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение

8 сентября 2020
0
Расчетный центр АО «ТОСК» выпустил приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Энергия+», которое можно скачать бесплатно в Google Play и Apple Store.
Copyrights © 2002-2020
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2019 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: г. Тамбов, ул. Мичуринская, 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги