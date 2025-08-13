Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Русские оказались достойными быть непобедимыми.
Наполеон
Выбор редакции
 
 

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке

Комитет гордумы обсудил критические проблемы ЖКХ в Тригуляе и Покрово-Пригородном

Жители Покрово-Пригородного продолжают страдать от ржавой воды — трубы не менялись с 1965 года

Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание

Вадиму Мошковичу предъявили обвинение в даче взятки экс-замгубернатора Тамбовской области

В Совете Федерации ожидаются перестановки после выборов в Тамбовской и Курской областях

Скандально известный подрядчик получил новый контракт на благоустройство сквера в Тамбове

» » В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

Вчера, 14:36
Комментариев: 0
Версия для печати
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

Как сообщает «Ъ-Черноземье», Нимикиной инкриминируется мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.

Следствие установило, что в 2021–2023 годах обвиняемая совместно с соучастниками похищала деньги, предназначенные для реализации программы «Социальная поддержка граждан». Подбирая фиктивных получателей и оформляя поддельные документы, она обеспечивала формальное прохождение проверок и утверждение решений о выплатах. В результате 28 человек незаконно получили по 200–350 тысяч рублей каждый.

Напомним, 8 августа был вынесен приговор начальнику МКУ «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» Александру Еркину. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей и запретили занимать должности в органах власти в течение двух с половиной лет за служебный подлог.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоу ...

В Тамбове гендиректор дорожно-строительной компании обвиняется в мошенничес ...

Дело о хищении 119 миллионов при строительстве котельных в Котовске передан ...

Руководителя профкома МичГАУ обвиняют в мошенничестве

Вынесен приговор в отношении директора Центра театрального искусства «Крист ...

Бывший глава Софьинского сельского Совета осужден за хищение, совершенное с ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовщина готовится к автомобильному празднику

Вчера, 16:57
0
«Новые люди» примут участие в межрегиональном фестивале "Crazy Driver-2025", который пройдет в Котовске.

В Тамбове скорректируют проект расчистки русла Цны за 4 млн рублей

Вчера, 14:55
0
Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области заключило контракт с ООО «ГК Проект» на корректировку документации по расчистке отдельных участков русла реки Цны в Тамбове. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей

Вчера, 14:36
0
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.

В Тамбове опровергли слухи о переносе занятий в школе №35 на декабрь

Вчера, 13:46
0
В социальных сетях появились сообщения о том, что учебный процесс в первом корпусе школы №35 начнётся лишь в декабре. Однако эта информация не соответствует действительности, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации Тамбова Максим Косенков.

В Тамбове возобновили строительство двух крупных школ и выбрали подрядчика на ремонт школы № 22

13 августа 2025
0
В Тамбове возобновились работы на двух масштабных образовательных стройках — школе на улице Волжской и школе в микрорайоне Бокино. Ранее эти проекты сорвали прежние подрядчики, а по одному из них возбуждено уголовное дело о хищении более 250 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора Евгений

Тамбовской области списали 1,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

13 августа 2025
0
Тамбовская область вошла в число 12 российских регионов, которым правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам, направленным на развитие инфраструктуры. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, общий объём списания составил 29 млрд рублей, из

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

13 августа 2025
0
В Тамбове на 101-м году жизни ушёл из жизни Почётный гражданин города, ветеран Великой Отечественной войны Василий Фёдорович Дергачев.

В Тамбовской области намолотили более 2,1 млн тонн зерна

12 августа 2025
0
Тамбовские аграрии собрали свыше 2,1 миллиона тонн зерна. Об этом на оперативном совещании у врио главы региона Евгения Первышова сообщила замминистра сельского хозяйства области Елена Иванникова.

Суд продлил банкротство «Ладесол-Тамбов» до конца 2025 года

12 августа 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области продлил процедуру конкурсного производства в отношении ООО «Ладесол-Тамбов» до 24 декабря 2025 года. Компания планировала построить в регионе завод по переработке зерна в белок и корма стоимостью 2,2 млрд рублей, один из крупнейших инвестпроектов периода

Темпы выдачи разрешений на строительство МКД в Тамбовской области рухнули до уровня Курской

12 августа 2025
0
В Тамбовской области за первые четыре месяца 2025 года выдано всего пять разрешений на строительство многоквартирных домов, тогда как за весь 2024-й их было 23. По данным издания «Площадь», этот показатель фактически сравнялся с ситуацией в Курской области, где после военного вторжения строительная

В Тамбовской области объявлен высокий уровень пожарной опасности

10 августа 2025
0
Тамбовский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает о высоком уровне пожарной опасности IV класса, который ожидается в регионе 10 августа 2025 года.

Незаконный сброс мусора зафиксирован в охотничьих угодьях Рассказовского округа

10 августа 2025
0
Сотрудники подведомственного учреждения Минэкологии Тамбовской области выявили факт незаконного сброса отходов в охотничьих угодьях Рассказовского округа. Нарушение зафиксировано во время планового рейда — охотовед снял на видео момент, когда водитель грузовика выгружает мусор прямо на землю. На

Тамбовчане смогут проголосовать на выборах губернатора в Москве

10 августа 2025
0
Жители Тамбовской области, которые в период досрочных выборов главы региона окажутся в Москве, смогут проголосовать на одном из 14 экстерриториальных избирательных участков столицы. Об этом сообщил председатель областной избирательной комиссии Андрей Офицеров.

Петербургскую фирму внесли в реестр недобросовестных подрядчиков из-за срыва капремонта в Тамбове

9 августа 2025
0
Петербургское ООО «Нордик Палвелу» на три года включено в реестр недобросовестных подрядных организаций за нарушение условий договора капитального ремонта многоквартирного дома в Тамбове. Об этом сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области.

В Моршанске начальника МКУ признали виновным в служебном подлоге при благоустройстве площади

9 августа 2025
0
Моршанский районный суд Тамбовской области вынес приговор начальнику муниципального казённого учреждения «Центр развития ЖКХ и социальных инвестиций» Александру Еркину, признав его виновным в служебном подлоге при исполнении госконтракта на благоустройство Октябрьской площади. Весной 2023 года МКУ

В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей

8 августа 2025
0
По состоянию на 7 августа 2025 года в медицинские учреждения региона обратились 3 755 человек, пострадавшие от укусов клещей, из них 1 139 — дети. Показатель вдвое превышает уровень аналогичного периода 2024 года, когда зафиксировали 1 852 обращения (в том числе 512 от детей). Всем пострадавшим

Тамбов получит почти миллиард на модернизацию системы водоотведения

8 августа 2025
0
Правительство Тамбовской области получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 917,45 млн рублей для реализации крупного проекта по модернизации системы водоотведения в областном центре. Решение принято на федеральном штабе под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В Тамбовской области обсудят уборку урожая, туризм и энергосбережение

8 августа 2025
0
11 августа в 10:00 в правительстве Тамбовской области состоится традиционное онлайн-совещание под руководством врио главы региона Евгения Первышова. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте правительства, а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом

8 августа 2025
0
Региональное отделение партии «Новые люди» развернуло кампанию по сбору подписей под обращением о ситуации с городским транспортом. Волонтеры работают на ключевых остановочных пунктах областного центра, где фиксируют жалобы пассажиров на качество перевозок.

Александр Лутцев вернулся на пост главврача областной клинической больницы

7 августа 2025
0
Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская сообщила о назначении нового главного врача областной клинической больницы имени Бабенко. Руководить учреждением вновь будет Александр Борисович Лутцев.

Минстрой Тамбовской области судится с «Тамбов-Автодором» из-за просрочки контракта

7 августа 2025
0
Министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области подало в Арбитражный суд региона иск к ООО «Тамбов-Автодор» с требованием взыскать 22,3 миллиона рублей неустойки за срыв сроков исполнения госконтракта. Однако заявление было подано с процессуальными нарушениями: компания-подрядчик
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги