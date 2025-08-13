|
В Тамбове суд рассмотрит дело экс-начальницы соцподдержки, обвиняемой в хищении 7,6 млн рублей
Вчера, 14:36
14 августа в Ленинский районный суд Тамбова поступит уголовное дело в отношении бывшей начальницы клиентской службы ТОГКУ «Центр социальной поддержки граждан» Анны Нимикиной. По данным прокуратуры Тамбовской области, её обвиняют в хищении свыше 7,6 млн рублей бюджетных средств.
Как сообщает «Ъ-Черноземье», Нимикиной инкриминируется мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы и штраф до 80 тысяч рублей.
Следствие установило, что в 2021–2023 годах обвиняемая совместно с соучастниками похищала деньги, предназначенные для реализации программы «Социальная поддержка граждан». Подбирая фиктивных получателей и оформляя поддельные документы, она обеспечивала формальное прохождение проверок и утверждение решений о выплатах. В результате 28 человек незаконно получили по 200–350 тысяч рублей каждый.
Напомним, 8 августа был вынесен приговор начальнику МКУ «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» Александру Еркину. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей и запретили занимать должности в органах власти в течение двух с половиной лет за служебный подлог.
