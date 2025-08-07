В Тамбовской области выросло число пострадавших от укусов клещей Комментариев: 0



За текущий сезон выявлено 19 случаев заболевания клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), что втрое больше, чем годом ранее (тогда — шесть случаев). В 36,6% случаев нападение клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 25,6% — в природных биотопах, в 9% — на дачных участках, в 24% — в черте населённых пунктов, в 1,5% — при посещении кладбищ. С апреля по настоящее время акарицидная обработка проведена на площади 913,14 гектара.



Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» исследовали 3 044 клеща, снятых с людей и отловленных в природе. Из них 2 941 экземпляр был снят с людей, 103 — отловлены в природных условиях. Положительный результат на возбудителей заболеваний выявлен в 613 случаях (20%): на клещевой боррелиоз — в 488 (79,7%), на гранулоцитарный анаплазмоз человека — в 123 (20%), на моноцитарный эрлихиоз человека — в 2 (0,3%).



Хотя Тамбовская область не относится к эндемичным по клещевому энцефалиту регионам, заражение возможно при поездках в некоторые субъекты РФ. Медики напоминают о необходимости вакцинации от опасной инфекции. Прививки доступны в больнице имени Архиепископа Луки в Тамбове.




