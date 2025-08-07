|
«Новые люди» в Тамбове инициировали сбор подписей под петицией о ситуации с общественным транспортом
Вчера, 15:16
Региональное отделение партии «Новые люди» развернуло кампанию по сбору подписей под обращением о ситуации с городским транспортом. Волонтеры работают на ключевых остановочных пунктах областного центра, где фиксируют жалобы пассажиров на качество перевозок.
Инициатива нашла широкий отклик среди тамбовчан. Горожане массово высказывают недовольство работой транспортной системы.
«Полчаса стоим на остановке — это же издевательство над людьми. Хорошо, что кто-то наконец занялся этой проблемой. Может быть, власти услышат и что-то изменится. А то на работу опаздываем постоянно», — делятся мнением жители.
Родители школьников особенно остро переживают транспортный коллапс:
«Детей пожалейте! В учебное время года приходится отправлять ребенка в школу намного раньше — кто знает, когда придет автобус. Расписание существует только на бумаге. Выйдешь к назначенному времени, а потом полчаса ждешь. Это недопустимо для города областного значения».
Справочная информация показывает масштаб транспортной сети: 83 муниципальных маршрута обслуживают свыше 40 компаний-перевозчиков. Согласно данным сервиса GoOnBus.ru, функционируют 75 автобусных направлений и 22 маршрута коммерческих микроавтобусов.
«Транспортная ситуация в городе критическая. Несколько машин работают на маршруте. Может быть, власть услышит! Надеюсь на положительные изменения», — высказалась еще одна участница опроса.
Специалисты констатируют системный кризис отрасли. Нарекания вызывают не только сбои в движении, но и изношенность автопарка, транспортная изоляция микрорайонов, ограниченное обслуживание в праздничные дни.
Руководитель тамбовского отделения «Новых людей» Алексей Константинов выделяет ключевые факторы проблемы: «Ситуация требует кардинального пересмотра. Автобусы выработали ресурс, у перевозчиков недостаточно средств на обновление парка, квалифицированные кадры покидают сферу из-за неконкурентной оплаты труда. Без комплексного решения этих вопросов транспортная доступность останется на низком уровне».
Собранные обращения граждан будут переданы в администрацию области и профильные департаменты для выработки конкретных мер по модернизации городского транспорта.
Вероника Кривобокова
