В Мичуринске отметили 95-летие Воздушно-десантных войск Комментариев: 0



Особую остановку участники автопробега сделали в селе Гавриловка у могилы Евгения Родионова — солдата, ставшего символом веры и мужества. Здесь был отслужен молебен, который провёл отец Дмитрий.



Основная торжественная часть прошла у мемориала воинам-интернационалистам. С приветственным словом к ветеранам-десантникам, их семьям и жителям округа обратились заместитель главы города Мичуринска Юлия Антонова, первый заместитель главы Мичуринского муниципального округа Татьяна Чепрасова, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Иван Волков и участник специальной военной операции Дмитрий Быков. Они поздравили всех собравшихся с юбилеем ВДВ и провели церемонию награждения отличившихся.



Почётными грамотами от администрации Мичуринска были награждены Николай Огнев, Виталий Нечаев и Сергей Карюкин. Благодарственные письма от администрации округа получили Игорь Бабич и Александр Бокшанов. От имени Российского Союза ветеранов Афганистана воинам-десантникам вручили традиционные тельняшки и флаги ВДВ.



После награждения состоялась панихида по погибшим воинам. Её провёл настоятель храма великомученика Димитрия Солунского иерей Олег Ширшов. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.



Организаторы поблагодарили всех, кто принял участие в мероприятии, и выразили особую признательность за поддержку — событие состоялось при финансовой помощи областного бюджета в форме гранта (соглашение №75 от 04.09.2024 года).



Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана поздравляет всех десантников с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. В Мичуринске и Мичуринском округе прошли торжественные мероприятия, посвящённые 95-й годовщине образования Воздушно-десантных войск России — одного из самых легендарных родов войск, известных как «крылатая пехота». Празднование, как и в прежние годы, началось с автопробега: колонна из нескольких десятков автомобилей с флагами ВДВ проехала по улицам города и округа, создавая атмосферу единства и памяти.Особую остановку участники автопробега сделали в селе Гавриловка у могилы Евгения Родионова — солдата, ставшего символом веры и мужества. Здесь был отслужен молебен, который провёл отец Дмитрий.Основная торжественная часть прошла у мемориала воинам-интернационалистам. С приветственным словом к ветеранам-десантникам, их семьям и жителям округа обратились заместитель главы города Мичуринска Юлия Антонова, первый заместитель главы Мичуринского муниципального округа Татьяна Чепрасова, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Иван Волков и участник специальной военной операции Дмитрий Быков. Они поздравили всех собравшихся с юбилеем ВДВ и провели церемонию награждения отличившихся.Почётными грамотами от администрации Мичуринска были награждены Николай Огнев, Виталий Нечаев и Сергей Карюкин. Благодарственные письма от администрации округа получили Игорь Бабич и Александр Бокшанов. От имени Российского Союза ветеранов Афганистана воинам-десантникам вручили традиционные тельняшки и флаги ВДВ. После награждения состоялась панихида по погибшим воинам. Её провёл настоятель храма великомученика Димитрия Солунского иерей Олег Ширшов. Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.Организаторы поблагодарили всех, кто принял участие в мероприятии, и выразили особую признательность за поддержку — событие состоялось при финансовой помощи областного бюджета в форме гранта (соглашение №75 от 04.09.2024 года).Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана поздравляет всех десантников с профессиональным праздником, желает крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой.



