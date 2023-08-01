В Мичуринске отметили День ВДВ Комментариев: 0



По сложившейся традиции, мероприятие началось с автопробега от Мичуринска до села Гавриловка, где в храме Покрова Пресвятой Богородицы настоятель иерей Дмитрий Быков отслужил молебен. Далее состоялся торжественный митинг, во время которого с приветственным словом к собравшимся обратились глава Мичуринского МО Г.Д. Хубулов, заместитель главы администрации Мичуринска М.Г. Балашов, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана И.И. Волков, председатель городского Совета депутатов К.Н. Горлов. Собравшиеся помянули память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов.



На мероприятии присутствовали представители руководства, духовенства, молодежи, депутаты, воины – десантники, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Волков И.И., Савенков В.М., Хайрадзе Т.Б., Трубочкин В.И., Карпинский А.И., Михайлин М.М., Хрулев И.М., а также председатель Тамбовской областной общественной организации В.Э. Зенченко со своими боевыми товарищами.



Одновременно с этим вторая группа ветеранов Афганистана под руководством И.В. Бабича совершила прыжки с парашютом на аэродроме г. Тамбова.



Десантные войска - гордость нашей армии, это настоящая школа мужества. Примером для молодежи являются воины – десантники, члены ММО ТО ООО «РСВА», ветераны Афганистана – кавалер 2-х орденов Красной Звезды Бокшанов А.В. и кавалер ордена Красной Звезды (9 рота) Огнев Н.Н. Молодое поколение и сегодня с верностью несет службу, не забывая о традициях, заложенных старшим поколением. В зоне проведения СВО каждый день воины – десантники сталкиваются с самыми сложным заданиями, проявляя крепость духа, силу воли и терпение, среди них члены нашей организации - Тимошкин А.В. и Авдонин А.



В этот день только теплые слова в знак благодарности звучали в адрес наших воинов – десантников! Вчера вместе со всей страной мичуринцы отмечали День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 93 года.По сложившейся традиции, мероприятие началось с автопробега от Мичуринска до села Гавриловка, где в храме Покрова Пресвятой Богородицы настоятель иерей Дмитрий Быков отслужил молебен. Далее состоялся торжественный митинг, во время которого с приветственным словом к собравшимся обратились глава Мичуринского МО Г.Д. Хубулов, заместитель главы администрации Мичуринска М.Г. Балашов, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана И.И. Волков, председатель городского Совета депутатов К.Н. Горлов. Собравшиеся помянули память погибших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов. На мероприятии присутствовали представители руководства, духовенства, молодежи, депутаты, воины – десантники, члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»: Волков И.И., Савенков В.М., Хайрадзе Т.Б., Трубочкин В.И., Карпинский А.И., Михайлин М.М., Хрулев И.М., а также председатель Тамбовской областной общественной организации В.Э. Зенченко со своими боевыми товарищами.Одновременно с этим вторая группа ветеранов Афганистана под руководством И.В. Бабича совершила прыжки с парашютом на аэродроме г. Тамбова.Десантные войска - гордость нашей армии, это настоящая школа мужества. Примером для молодежи являются воины – десантники, члены ММО ТО ООО «РСВА», ветераны Афганистана – кавалер 2-х орденов Красной Звезды Бокшанов А.В. и кавалер ордена Красной Звезды (9 рота) Огнев Н.Н. Молодое поколение и сегодня с верностью несет службу, не забывая о традициях, заложенных старшим поколением. В зоне проведения СВО каждый день воины – десантники сталкиваются с самыми сложным заданиями, проявляя крепость духа, силу воли и терпение, среди них члены нашей организации - Тимошкин А.В. и Авдонин А.В этот день только теплые слова в знак благодарности звучали в адрес наших воинов – десантников!



