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В Мичуринске отметили День ВДВ

Вчера, 20:04
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В Мичуринске отметили День ВДВ02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.

Именно 02 августа 1930 года на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.

День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить.

В Мичуринске отметили День ВДВПо традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами автоколонной торжественно отправились по улицам города до Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка, где отслужили панихиду о всех погибших и умерших воинах, защищавших наше Отечество ценой собственной жизни.

После окончания панихиды Игорь Иванович Волков обратился к собравшимся подчеркнув, что память об этих воинах будет жить в веках, что защита Родины всегда являлась богоугодным делом, а так же напомнил известный факт, что на войне атеистов не бывает — помощь Господа всегда присутствовала с нашими бойцами, молитвы жён и матерей помогали им во время тяжелейших испытаний.

В Мичуринске отметили День ВДВМичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем поспособствовало организации и проведению торжественного мероприятия для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедших школу ВДВ, и сегодня сохраняющих верность традициям «голубых беретов».

В 11.00 ветераны, матери и жены погибших в горячих точках, руководство города, района, неравнодушные горожане собрались у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Напомним. что бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал на улице Гоголевской г. Мичуринска ранее, в преддверии Дня Победы.

Во время проведения митинга Волков И. И. поблагодарил воинов-десантников за верную службу и пожелал присутствующим крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.

Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Мичуринска Оксана Мосолова, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Игорь Иванович Волков.

Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.

В завершение участники мероприятия почтили память ушедших героев минутой молчания. В этот день мичуринцы склонили головы в память о героях, погибших в горячих точках и возложили цветы к мемориалу.

Кроме того, все желающие смогли посетить концерт в Парке культуры и отдыха. Свое творчество мичуринцам подарили солисты и танцевальные коллективы города.

Правление ММО ТО ООО "РСВА" от всего сердца ещё раз благодарит воинов-десантников за мужество и стойкость, за патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!
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В Мичуринске отметили День ВДВ

Вчера, 20:04
0
02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.

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