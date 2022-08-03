В Мичуринске отметили День ВДВ Комментариев: 0 02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.



Именно 02 августа 1930 года на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.



День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить.



По традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами автоколонной торжественно отправились по улицам города до Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка, где отслужили панихиду о всех погибших и умерших воинах, защищавших наше Отечество ценой собственной жизни.



После окончания панихиды Игорь Иванович Волков обратился к собравшимся подчеркнув, что память об этих воинах будет жить в веках, что защита Родины всегда являлась богоугодным делом, а так же напомнил известный факт, что на войне атеистов не бывает — помощь Господа всегда присутствовала с нашими бойцами, молитвы жён и матерей помогали им во время тяжелейших испытаний.



Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем поспособствовало организации и проведению торжественного мероприятия для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедших школу ВДВ, и сегодня сохраняющих верность традициям «голубых беретов».



В 11.00 ветераны, матери и жены погибших в горячих точках, руководство города, района, неравнодушные горожане собрались у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Напомним. что бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал на улице Гоголевской г. Мичуринска ранее, в преддверии Дня Победы.



Во время проведения митинга Волков И. И. поблагодарил воинов-десантников за верную службу и пожелал присутствующим крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.



В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.



Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Мичуринска Оксана Мосолова, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Игорь Иванович Волков.



Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.



В завершение участники мероприятия почтили память ушедших героев минутой молчания. В этот день мичуринцы склонили головы в память о героях, погибших в горячих точках и возложили цветы к мемориалу.



Кроме того, все желающие смогли посетить концерт в Парке культуры и отдыха. Свое творчество мичуринцам подарили солисты и танцевальные коллективы города.



Правление ММО ТО ООО "РСВА" от всего сердца ещё раз благодарит воинов-десантников за мужество и стойкость, за патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине.



От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой! 02 августа 2022 г. --День Воздушно-десантных войск. Знаменитой «крылатой пехоте» исполнилось 92 года. Вместе с миллионами россиян праздник отмечают и мичуринцы.Именно 02 августа 1930 года на учениях под Воронежем совершило первое десантирование подразделение парашютистов.День рождения «крылатой пехоты» – праздник особый. Он объединяет всех, кто посвятил себя служению Родине на самых трудных и опасных рубежах, кто знает, что такое десантное братство и воинский долг, кто не подведет, не предаст и несмотря ни на какие трудности выполнит поставленную задачу. Их роль в военно-патриотическом воспитании подрастающей смены, подготовке призывников к службе в армии трудно переоценить. По традиции, сложившейся в последние годы, воины-десантники и ветераны собрались на улице Тамбовская, 254, откуда с развивающимися флагами автоколонной торжественно отправились по улицам города до Храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Гавриловка, где отслужили панихиду о всех погибших и умерших воинах, защищавших наше Отечество ценой собственной жизни.После окончания панихиды Игорь Иванович Волков обратился к собравшимся подчеркнув, что память об этих воинах будет жить в веках, что защита Родины всегда являлась богоугодным делом, а так же напомнил известный факт, что на войне атеистов не бывает — помощь Господа всегда присутствовала с нашими бойцами, молитвы жён и матерей помогали им во время тяжелейших испытаний. Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления Волковым Игорем Ивановичем поспособствовало организации и проведению торжественного мероприятия для жителей Мичуринска и Тамбовщины, с честью прошедших школу ВДВ, и сегодня сохраняющих верность традициям «голубых беретов».В 11.00 ветераны, матери и жены погибших в горячих точках, руководство города, района, неравнодушные горожане собрались у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии. Напомним. что бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал на улице Гоголевской г. Мичуринска ранее, в преддверии Дня Победы.Во время проведения митинга Волков И. И. поблагодарил воинов-десантников за верную службу и пожелал присутствующим крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни.В нашем Отечестве служба в воздушно-десантных войсках всегда была и по сей день остаётся делом доблести и геройства. Десантники — элитный отряд Вооруженных Сил России, готовый к выполнению самых сложных и ответственных заданий командования.Во время проведения торжественного митинга у мемориала воинам-интернационалистам были произнесены слова сердечной благодарности воинскому братству ВДВ, которое вносит весомый вклад в жизнь города. В памятном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Мичуринска Оксана Мосолова, председатель местного отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Игорь Иванович Волков.Годы службы в воздушно-десантных войсках стали для многих жителей Мичуринска школой мужества, временем воспитания воинского профессионализма и высоких моральных качеств. В мирной жизни этот стержень помогает им с честью преодолевать трудности, ко всякому порученному делу подходить ответственно. Бывшие десантники активно участвуют в общественной жизни, ведут военно-патриотическую работу, не на словах, а на деле содействуя формированию в наукограде институтов гражданского общества и воспитанию подрастающего поколения.В завершение участники мероприятия почтили память ушедших героев минутой молчания. В этот день мичуринцы склонили головы в память о героях, погибших в горячих точках и возложили цветы к мемориалу.Кроме того, все желающие смогли посетить концерт в Парке культуры и отдыха. Свое творчество мичуринцам подарили солисты и танцевальные коллективы города.Правление ММО ТО ООО "РСВА" от всего сердца ещё раз благодарит воинов-десантников за мужество и стойкость, за патриотизм, активную жизненную позицию и любовь к Родине.От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, надежных друзей и мирного неба над головой!



