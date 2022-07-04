В Мичуринске отметили памятную дату – День ветеранов боевых действий Комментариев: 0



С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.



1 июля в Мичуринске прошли мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Ветераны, матери и жены погибших в горячих точках, руководство города, района и неравнодушные горожане собрались у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии.



Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал на улице Гоголевской г. Мичуринска ранее, в преддверии Дня Победы. На торжественном открытии побывал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. 1 июля, состоялось освящение памятника. Чин провел епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.



Это повод поздравить с Днем ветеранов боевых действий не только военных, но и сотрудников МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими, а им всем – еще раз собраться вместе и вспомнить своих погибших товарищей.



Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).



В Мичуринске знают, помнят своих воинов и гордятся героями, явившими собой пример самоотдачи, отваги, неподкупности, чести, духовной силы и безграничной любви к родному государству.



К собравшимся обратился Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков:



—Уважаемые ветераны боевых действий, воины-интернационалисты! Сердечно поздравляю вас с Днём ветеранов боевых действий! День ветеранов боевых действий — это дата, связанная с радостью и болью: радостью от осознания того, что подвиги ветеранов не прошли бесследно для страны, и вместе с тем с горечью потери тех, кто не смог вернуться в родной дом. Этот день – знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами своей страны, символ преклонения перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств. Героизм не имеет границ. И со времен Великой Отечественной войны около миллиона советских и российских солдат и офицеров доказали это. Бесстрашные люди, являющиеся примером отваги, неподкупности, чести, духовной силы и безграничной любви к родному государству, настоящие герои, верные долгу и присяге, они вступали в борьбу с неприятелем, предотвращали любые поползновения врага в сторону своей страны. День ветеранов боевых действий – событие, сопровождающееся болью за тех, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное – свою жизнь, исполняя долг перед Родиной. Мы помним каждое имя и разделяем боль и горечь утрат, преклоняемся перед ратным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Гордимся и отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм.



Праздник недавний, однако, среди всех других подобных дат его значимость переоценить на самом деле невозможно. Сегодня — хороший повод для каждого сказать спасибо нашим ветеранам не только за то, что рискуя жизнью, вы делали все, чтобы отстоять честь и независимость нашей страны, но и за то, что огромное внимание уже сегодня уделяете военно-патриотическому воспитанию молодёжи и по вашим стопам уже идёт новое поколение защитников Отечества, вдохновлённое вашим примером. Сегодня я искренне хочу поздравить всех ветеранов боевых действий и пожелать всем нашим землякам, защищавшим нашу Родину в разные годы, в том числе и на дальних рубежах, прежде всего здоровья, доброго благополучия в семьях и долгих лет мирной и спокойной жизни!



Выступающие отметили, что день 1 июля – это знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами своей страны, и преклонения перед теми, кто, рискуя жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств; этот день — дань памяти тем, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное – жизнь, исполняя свой долг.



Память погибших ветеранов почтили минутой молчания, после чего к мемориалу были возложены цветы.



Далее ветераны во главе с Председателем Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волковым Игорем Ивановичем и помощником Председателя Правления проследовали в музейную комнату Боевой славы, где за праздничным столом велась беседа о проблемах и нуждах ветеранов боевых действий и способах их преодоления.



Затем все собравшиеся отправились в Парк Культуры и отдыха г. Мичуринск, где состоялось награждение воинов ветеранов боевых действий членов ММО ТО ООО "РСВА" и праздничный концерт.



Среди награждённых: Дудин Валерий Николаевич, Розов Валерий Николаевич,Трубочкин Валерий Иванович, Савенков Владимир Михайлович, Голумеев Геннадий Серафимович.



Присутствующие ветераны боевых действий отметили, что Памятная дата – знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами своей страны, символ преклонения перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств, и поблагодарили организаторов за бережное отношение к памяти русских воинов и напомнили известные строки Роберта Рождественского : «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!»



Мы помним каждое имя, преклоняемся перед ратным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Гордимся и отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Спасибо вам и низкий поклон!



От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия! 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.С 2009 года данный праздник также носит название «День памяти и скорби ветеранов боевых действий». Это день памяти всех, кто воевал за Россию, в разных войнах и вооруженных конфликтах, выполняя свой долг по защите Родины.1 июля в Мичуринске прошли мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий. Ветераны, матери и жены погибших в горячих точках, руководство города, района и неравнодушные горожане собрались у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, Чечне, Дагестане и Сирии.Бронзовая скульптура солдата украсила действующий мемориал на улице Гоголевской г. Мичуринска ранее, в преддверии Дня Победы. На торжественном открытии побывал временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. 1 июля, состоялось освящение памятника. Чин провел епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.Это повод поздравить с Днем ветеранов боевых действий не только военных, но и сотрудников МВД и ФСБ, а также прочих участников боевых действий, не являющихся военнослужащими, а им всем – еще раз собраться вместе и вспомнить своих погибших товарищей. Идея создания единого праздника в кругу ветеранов боевых действий, которые принимали участие в различных войнах и вооруженных конфликтах на территории РФ и других стран, ходит уже давно. Неформально они начали отмечать его ещё в начале 21 века. Это было вызвано их желанием собираться в один день, не привязанный к тому или иному событию многочисленных войн, участниками которых им суждено было стать (в настоящее время в России существуют отдельные памятные даты – Дни воинской славы и другие праздники, приуроченные к истории конкретных военных действий).В Мичуринске знают, помнят своих воинов и гордятся героями, явившими собой пример самоотдачи, отваги, неподкупности, чести, духовной силы и безграничной любви к родному государству.К собравшимся обратился Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков:Выступающие отметили, что день 1 июля – это знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами своей страны, и преклонения перед теми, кто, рискуя жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств; этот день — дань памяти тем, кто не вернулся домой, кто отдал самое ценное – жизнь, исполняя свой долг.Память погибших ветеранов почтили минутой молчания, после чего к мемориалу были возложены цветы.Далее ветераны во главе с Председателем Правления ММО ТО ООО «РСВА» Волковым Игорем Ивановичем и помощником Председателя Правления проследовали в музейную комнату Боевой славы, где за праздничным столом велась беседа о проблемах и нуждах ветеранов боевых действий и способах их преодоления.Затем все собравшиеся отправились в Парк Культуры и отдыха г. Мичуринск, где состоялось награждение воинов ветеранов боевых действий членов ММО ТО ООО "РСВА" и праздничный концерт.Среди награждённых: Дудин Валерий Николаевич, Розов Валерий Николаевич,Трубочкин Валерий Иванович, Савенков Владимир Михайлович, Голумеев Геннадий Серафимович.Присутствующие ветераны боевых действий отметили, что Памятная дата – знак глубочайшего уважения россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами своей страны, символ преклонения перед теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал дружественным народам отстаивать свободу и независимость своих государств, и поблагодарили организаторов за бережное отношение к памяти русских воинов и напомнили известные строки Роберта Рождественского : «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим…Это нужно — не мертвым! Это надо — живым!»Мы помним каждое имя, преклоняемся перед ратным подвигом наших соотечественников, с честью выполнявших боевые задачи в горячих точках и зонах вооруженных конфликтов. Гордимся и отдаем дань глубокого уважения солдатам, сержантам, офицерам, всем тем, кто проявил отвагу, храбрость, мужество и истинный патриотизм. Спасибо вам и низкий поклон!От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!



