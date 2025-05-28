Тамбов без воды: ликвидация двух крупных аварий продолжается Комментариев: 0



Позднее стало известно, что аварий не одна, а две. Как сообщил ночью глава администрации города Максим Косенков, второй порыв случился в районе пересечения Советской с бульваром Строителей, неподалёку от ТЦ «Ашан».



Сотрудники «РКС-Тамбов» оперативно приступили к ремонтным работам на обоих участках, работали всю ночь, однако полностью восстановить водоснабжение к утру 29 мая не удалось. Центральные районы города, а также дома вблизи места повреждений остаются без воды или получают её с крайне слабым напором. В работах задействованы все возможные силы.



Тем временем в других районах города также фиксируются проблемы. На улице Гагарина, рядом с поликлиникой №4, уже второй день не прекращается утечка сточных вод из канализационного люка — по словам местных жителей, рабочих на месте не видно. Ситуация, очевидно, осложняется тем, что все ресурсы брошены на устранение аварий на Советской.



Во вторник вечером дополнительно возникли перебои с электроснабжением на водозаборе ВЗУ-3, что привело к кратковременной остановке насосного оборудования и проблемам с подачей воды в южной части города, включая МЖК и район Пехотки. К ночи подачу воды там удалось восстановить. Эта ситуация оказалась не связана с авариями на Советской, но наложилась на общую картину коммунального коллапса.



Артём Александров, председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы:



«Мы снова оказались в ситуации, когда весь центр города без воды. Работы идут, но даже технического подвоза воды не хватает, особенно питьевой. К сожалению, подобные аварии давно перестали быть исключением. Инженерная инфраструктура изношена, и концессионное соглашение, принятое ранее, не даёт системного решения — оно лишь помогает точечно улучшать участки, в основном по части водоотведения.



Эта авария также показала: Тамбовский водоканал остро нуждается в усилении кадров и техники. Мы говорим об этом давно. Сейчас, когда возникает крупная авария, в других частях города на мелкие повреждения просто не остаётся ни людей, ни ресурсов.



Ситуация находится под контролем надзорных органов, и я надеюсь, что будет дана объективная оценка не только последствиям, но и причинам, по которым мы вновь сталкиваемся с масштабной коммунальной катастрофой. Горожане не должны быть заложниками устаревшей системы».



Фото: Элеонора Соса ПроТамбов 28 мая в Тамбове произошёл серьёзный коммунальный инцидент: центр города остался без воды из-за аварии на магистральном водоводе. Первое сообщение касалось порыва в районе областного ГАИ по улице Советской — там улицу буквально залило, машины с трудом преодолевали подтопленный участок.Позднее стало известно, что аварий не одна, а две. Как сообщил ночью глава администрации города Максим Косенков, второй порыв случился в районе пересечения Советской с бульваром Строителей, неподалёку от ТЦ «Ашан».Сотрудники «РКС-Тамбов» оперативно приступили к ремонтным работам на обоих участках, работали всю ночь, однако полностью восстановить водоснабжение к утру 29 мая не удалось. Центральные районы города, а также дома вблизи места повреждений остаются без воды или получают её с крайне слабым напором. В работах задействованы все возможные силы.Тем временем в других районах города также фиксируются проблемы. На улице Гагарина, рядом с поликлиникой №4, уже второй день не прекращается утечка сточных вод из канализационного люка — по словам местных жителей, рабочих на месте не видно. Ситуация, очевидно, осложняется тем, что все ресурсы брошены на устранение аварий на Советской.Во вторник вечером дополнительно возникли перебои с электроснабжением на водозаборе ВЗУ-3, что привело к кратковременной остановке насосного оборудования и проблемам с подачей воды в южной части города, включая МЖК и район Пехотки. К ночи подачу воды там удалось восстановить. Эта ситуация оказалась не связана с авариями на Советской, но наложилась на общую картину коммунального коллапса.Артём Александров, председатель комитета по ЖКХ Тамбовской городской Думы:Фото: Элеонора Соса ПроТамбов



