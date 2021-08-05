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В доме на Советской, в котором год нет горячей воды, приступили к работам
Сегодня, 16:55
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В доме № 119 по ул. Советская в городе Тамбове приступили к ремонтным работам по замене системы горячего водоснабжения. Проблема с горячей водой у жильцов появилась в мае прошлого года, а с начала 2021 горячее водоснабжение практически полностью отсутствовало с 6 по 14 этаж.
В настоящее время ведутся ремонтные работы в нежилых помещениях на первом этаже.
К работам управляющая компания приступила после того, как встретился с местными жителями депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров, который обозначил проблему в органах власти. До этого многочисленные жалобы жителей в управляющую компанию и другие инстанции игнорировались.
Фото: wikimapia.org
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