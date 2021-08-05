В торговых центрах выявлены нарушения ограничительных мер 0 Продолжаются рейды сотрудников полиции по торговым центрам по вопросам соблюдения ограничений в рамках борьбы с пандемией. Вчера проверки прошли в торговых центрах ЦУМ, «Москва» и «Акварель» в Тамбове.

В доме на Советской, в котором год нет горячей воды, приступили к работам 0 В доме № 119 по ул. Советская в городе Тамбове приступили к ремонтным работам по замене системы горячего водоснабжения.

В Расказовском районе строят линию уличного освещения к детскому саду 0 В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Тамбовской области» к детскому саду в с. Платоновка в Рассказовском районе ведется строительство новых линий освещения протяженностью 560 метров.

На фоне пьяного конфликта мужчина убил земляка 0 И.о. прокурора Мордовского района Половневым Е.А. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя Воронежской области, 1977 г.р., в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Пять пьяных горожан утонули в водных объектах 0 С начала купального сезона текущего года на водных объектах областного центра погибло пять человек, все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасателям удалось спасти жизнь двум горожанам.

Россельхозбанк выдал населению Тамбовщины более 4 млрд рублей за первое полугодие 2021 года 0 За первое полугодие 2021 года общий объем кредитов по всем розничным программам составил почти 4 млрд рублей, что на 18% превышает аналогичный показатель прошлого года.

В Тамбовскую область возвращается аномально жаркая погода 0 Управление МЧС России по Тамбовской области предупреждает, что в Тамбовскую область 6-8 августа возвращается аномально жаркая погода. Ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов тепла.

В торговых центрах проверяют соблюдение масочного режима 0 В торговых центрах города Тамбова проходят рейды по проверке соблюдения масочного режима.

Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин 0 ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.

Чиновники предложили горожанам отремонтировать дорогу за свой счёт 0 В Тамбове разгорелся скандал, связанный с ремонтом внутриквартальной дороги в районе доме № 123 по ул. Советская. По данной проблеме на федеральном телеканале «Красная линия» вышел репортаж.

Супруга жестоко избила мужа – возбуждено уголовно дело 0 В Тамбове возбуждено уголовно дело в отношении молодой девушки, которая избила своего супруга. После ссоры мужчина оказался в больнице с тупой травмой живота и внутренними повреждениями.

Увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых 0 В Тамбовской области увеличены разведанные геологические запасы полезных ископаемых, в частности по пескам почти на 3 миллиона кубометров.

Россельхозбанк продлевает акцию «Жаркий процент» 0 Россельхозбанк продлевает срок действия акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный» до 30 сентября 2021 года.

Россельхозбанк рассказал о растущей роли технических навыков на рынке профессий АПК 0 Наличие технических навыков, позволяющих в полной мере использовать преимущества новых технологий в АПК, постепенно становится важным критерием при оценке кандидата на ключевые позиции в российских сельскохозяйственных компаниях. Как и для офисных специальностей, для представителей «полевых»

В Тамбовской области вновь введён режим самоизоляции 0 На фоне роста количества больных новой коронавирусной инфекцией губернатором принято решение о введении режима самоизоляции для пенсионеров и беременных женщин.

Введена новая должность – главный архитектор города 0 Принято решение о введении новой должности в администрации города Тамбова - главный архитектор города. По мнению городских чиновников мало снести какую-то устаревшую застройку, нужно создать на ее месте достойное пространство для жизни.

В Тамбове ведется замена лифтового оборудования 0 В рамках программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году в Тамбове заменят лифты в многоквартирных домах.

В школах продолжается подготовка к новому учебному году 0 В рамках реализации национального проекта «Образование» и государственной программы «Развитие образования Тамбовской области» продолжается подготовка школ к новому учебному году.

В Тамбовской области активно арестовывают имущество предприятий 0 Лишь за первое полугодие текущего года прокурорами городов и районов Тамбовской области санкционировано 20 решений налоговых органов о наложении ареста на имущество на сумму 53 млн рублей.