В Тамбове приступили к ремонту фонтанов 0 Миллионы рублей пойдут на ремонт городских фонтанов. В областном центре в текущем году отремонтируют 9 фонтанов, уже приступили к работам в сквере Петрова, далее ремонтные работы ожидают фонтаны в сквере Ленина, на Набережной у памятника Сергееву-Ценскому и так далее.

Виновный в убийстве в Бондарях нескольких человек признан невменяемым 0 Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Котовска, который в конце прошлого года убил двух своих коллег, работавших с ним а животноводческой ферме в селе Городище Бондарского района.

В Тамбове разыскивают собственников гаражей 0 Сотрудники администрации города Тамбова разыскивают собственников гаражей, которые установлены самовольно, в том числе по адреса: ул. Чичканова, 55; ул. Володарского, 12; в районе ул. 1-я Полковая, 4.

С начала года в области погибли 30 человек и 426 получили ранения 0 В администрации Тамбовской области прошло совещание по вопросам организации безопасности дорожного движения. С начала года в Тамбовской области в 342 ДТП погибли 30 человек и 426 получили ранения.

МЧС предупреждает об ураганном ветре 0 В Тамбовской области вновь ожидается усиление северо-восточного ветра порывами до 17-19 метров в секунду.

В Тамбов прибыл «Поезд Победы» 0 Сегодня в Тамбов прибыл «Поезд Победы» - это мобильная выставка, рассказывающая о ВОВ, разместилась в вагонах самого настоящего железнодорожного состава (12+).

В области увеличивается количество заболевших коронавирусом 0 В последнее время в Тамбовской области наметилась тенденция увеличения количества заболевших коронавирусом.

Аэропорт «Тамбов» открывает летнее авиасообщение 0 Аэропорт «Тамбов» открывает летнее авиасообщение, из Тамбова можно будет улететь в Сочи, Симферополь, Анапу.

Прошёл приёмку 51 пляж 0 Вчера стартовал купальный сезон, который продлится до 31 августа.

В Тамбовской области выбрали территории для благоустройства 0 Подведены итоги голосования за благоустройство общественных территорий в Тамбовской области. В городе Тамбове в 2022 году запланирована реконструкция территории по улице Мичуринской, 197а, 201.

В Мичуринске прошел день пограничника 0 28 мая 2021 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые Дню пограничника. Пограничным войскам исполнилось 103 года. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют, что такое событие можно пропустить.

Россельхозбанк завершил второй этап «Школы фермера» в Тамбове: лучшие выпускники получили гранты 0 31 мая в России стало на 352 квалифицированных агрария больше: состоялся выпускной слушателей второго этапа «Школа фермера» - масштабного образовательного проекта Россельхозбанка. По решению РСХБ лучшим студентам выделяется грантовая поддержка. С завершением обучения фермеров поздравили

Тамбовская область вошла в ТОП – 3 ЦФО по явке на предварительное голосование 0 Подведены итоги предварительного голосования партии «Единая Россия». По явке в ЦФО Тамбовская область оказалась в тройке наиболее активных.

В Тамбове загорелся объект культурного наследия 0 Вчера в городе Тамбове загорелся объект культурного наследия - Усадьба Сверчевского.

Жители жалуются на ненадлежащее состояние почтовых отделений 0 Прокуратура провела проверку состояния почтовых отделений в Тамбовском районе. В частности отделение почтовой связи «392508 Троицкая Дубрава» нуждается в ремонте.

ФК «Тамбов» - стал историей футбола 0 Футбольный клуб «Тамбов» выступил с прощальным обращением к болельщикам и любителям спорта.

Более 100 млн рублей уйдет на публикации об успехах области 0 В администрации Тамбовской области принято решение в два раза увеличить бюджетное финансирование программы по информационной открытости органов государственной власти до 100 млн рублей. Проще говоря, деньги пойдут СМИ на создание положительного образа региональных властей, в том числе в рамках

В Тамбовской области стартует ЕГЭ 0 Для сдачи единого государственного экзамена в Тамбовской области организовано 23 пункта. Основной период ЕГЭ стартует уже завтра. В 2021 году из школ региона выпускаются 3628 одиннадцатиклассников.

Молодая мама обманула 55 человек на 30 млн рублей 0 Сотрудники полиции проводят следственные действия по фактам совершения 55 преступлений, фигурантом дела выступает молодая женщина, которая ранее работала менеджером в одном из крупных сетевых магазинов по продаже бытовой техники. Уйдя в декретный отпуск, она решила подзаработать за счет других

В Мичуринске запрещенные лекарства продавали без рецепта врача 0 В Мичуринске прошел масштабный рейд по пресечению незаконной продажи через сеть интернет наркосодержащих и сильнодействующих препаратов, продажа которых ограничена.