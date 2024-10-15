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Жители улиц Магистральной и Сабуровской в Тамбове остаются без отопления и горячей воды из-за аварий на сетях
Жители многоквартирных домов на улицах Магистральной и Сабуровской в Тамбове жалуются на отсутствие отопления и горячей воды. Хотя тепло было подано во вторник вечером, вскоре его снова отключили вместе с горячей водой. Обслуживающая организация ООО «Тамбов-15», известная также как котельная «Козерог», не спешит устранять проблему, что вызывает недовольство среди горожан.
Как сообщили городские власти, на тепловых сетях в этих районах произошло две аварии. Однако компания, ответственная за обслуживание, долгое время не предпринимала активных действий. Руководству ООО «Тамбов-15» было предписано немедленно приступить к устранению повреждений.
В среду вечером работы начались в тепловой камере возле дома на улице Сабуровской, 2в. После их завершения обещают восстановить подачу тепла и горячей воды на Сабуровскую и часть улицы Магистральной. Следующим этапом станет ремонт на улице Магистральной, 41 к. 2, где также требуется устранить повреждения.
Фото: t.me/M_Kosenkov
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