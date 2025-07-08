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Мичуринск отметил День ветеранов боевых действий: благодарность, память и признание
Вчера, 13:38
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1 июля в Мичуринске состоялось памятное мероприятие, посвящённое Дню ветеранов боевых действий — дате, которая хоть и не закреплена на официальном уровне, но с каждым годом объединяет всё больше граждан, неравнодушных к подвигу защитников Отечества. В этот день жители города и округа отдали дань уважения тем, кто в ходе локальных конфликтов отстаивал интересы государства, и вспомнили погибших героев.
У мемориала воинам-интернационалистам собрались ветераны боевых действий, семьи павших солдат, участники военно-патриотических клубов, представители местной власти и духовенства, депутаты, молодёжь и горожане. Мероприятие стало проявлением общей благодарности тем, кто с честью исполнил воинский долг.
С приветственным словом к участникам церемонии обратились глава Мичуринска Максим Харников, руководитель округа Гогита Хубулов, председатель городского Совета депутатов Константин Горлов, глава районного Совета Александр Сухов и председатель местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана» Игорь Волков. Они выразили признательность ветеранам за верность долгу и подвиг, отдав должное памяти павших.
В рамках торжества состоялось вручение наград. Благодарственные письма от городской администрации получили В.М. Воротников и С.Г. Пальчик. Администрация Мичуринского округа отметила В.Н. Дудина. А медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению» от «Российского Союза ветеранов Афганистана» были награждены В.М. Воротников, С.Г. Пальчик и И.М. Хрулёв.
После церемонии настоятель храма великомученика Димитрия Солунского в селе Старое Хмелевое иерей Олег Ширшов совершил панихиду по воинам, погибшим при исполнении служебного долга. Присутствующие почтили их память минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу.
Местное отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» в Тамбовской области поздравило всех участников боевых действий с памятной датой, пожелав крепкого здоровья, мира и успехов в делах.
Реализация мероприятия стала возможной благодаря субсидии из областного бюджета по соглашению №75 от 4 сентября 2024 года.
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