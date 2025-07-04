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В Тамбовской области стартовала «Народная программа»

Сегодня, 08:21
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В Тамбовской области стартовала «Народная программа»По инициативе врио главы региона Евгения Первышова в Тамбовской области запущен масштабный общественный проект — «Народная программа». Его цель — собрать предложения от жителей региона, которые лягут в основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития на период 2025–2035 годов. Власти подчёркивают: документ должен стать совместным трудом власти и общества.

«Пусть каждый ощутит свою сопричастность к делу строительства нашего общего дома», — подчеркнул Евгений Первышов, призвав граждан активно включаться в диалог о будущем родного края.

Программа охватывает широкий спектр направлений — от инфраструктуры и здравоохранения до культуры, образования, сельского хозяйства и туризма. Ключевая идея — не просто услышать голос жителей, но и превратить их инициативы в реальные действия, отражённые в региональной повестке на десятилетие вперёд.

Уже сейчас поступают первые предложения от активных граждан. Так, главный зоотехник из Сосновского округа Василий Злобин обратил внимание на кадровый дефицит в аграрной сфере и необходимость внедрения современных технологий в сельское хозяйство: «Нам нужны не просто рабочие руки — нам нужны профессионалы», — заявил он.

Среди других идей — организация исследовательского центра на базе села Вернадовка, строительство аквапарка, улучшение санитарных условий в общественных местах, а также восстановление местного производства хлеба и молочных продуктов в районах области.

Любой житель региона может принять участие в формировании «Народной программы». Для этого достаточно заполнить форму по размещённой ссылке. Все предложения поступают в правительство Тамбовской области, где проходят предварительный анализ и дальнейшее рассмотрение профильными ведомствами.

Проект станет одной из основ для формирования бюджета и приоритетов на ближайшие годы, делая развитие региона максимально открытым и отражающим реальные потребности его жителей.
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