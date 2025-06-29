Россельхозбанк запускает акцию по накопительным счетам Комментариев: 0

Теперь активные клиенты банка могут зарабатывать до 16% годовых по накопительному счету «Мой счет» и до 20,25% годовых по счету «Ультра». Условия простые: клиент тратит, а банк начисляет дополнительные проценты в «копилку». Чем больше расходы, тем выше надбавка.



Так, доходность по накопительному счету «Мой счет» увеличится с базовых 9% до:

– 14% годовых - при тратах по картам банка от 10 000 тыс. рублей в месяц;

– 15% годовых - при тратах от 30 000 тыс. рублей в месяц;

– 16% годовых - при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц.



Максимальная сумма для начисления повышенных процентов — 3 млн рублей.



Доходность по накопительному счет «Ультра» увеличится с базовых 12% до:

– 17% годовых - при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц;

– 20,25% годовых - при тратах от 250 000 тыс. рублей в месяц.



Максимальная сумма, на которую начисляются повышенные проценты, составляет 10 млн рублей.



При этом для новых клиентов на первые три месяца по-прежнему доступна приветственная ставка — 19% годовых. Для этого нужно открыть накопительный счет «Мой счет» в рублях.



Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.



«Россельхозбанк постоянно совершенствует свою продуктовую линейку, адаптируя ее под условия рынка и потребности клиентов. В условиях меняющейся ключевой ставки мы придерживаемся стратегии ценообразования, позволяющей увеличить доходы наших клиентов», – сказала Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.



Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или в офисах Россельхозбанка.



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2SDnjdDEQxD Держатели дебетовых и кредитных карт РСХБ и обладатели накопительного счета уже могут поднять ставку по счету до 20,25% годовыхТеперь активные клиенты банка могут зарабатывать до 16% годовых по накопительному счету «Мой счет» и до 20,25% годовых по счету «Ультра». Условия простые: клиент тратит, а банк начисляет дополнительные проценты в «копилку». Чем больше расходы, тем выше надбавка.Так, доходность по накопительному счету «Мой счет» увеличится с базовых 9% до:– 14% годовых - при тратах по картам банка от 10 000 тыс. рублей в месяц;– 15% годовых - при тратах от 30 000 тыс. рублей в месяц;– 16% годовых - при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц.Максимальная сумма для начисления повышенных процентов — 3 млн рублей.Доходность по накопительному счет «Ультра» увеличится с базовых 12% до:– 17% годовых - при тратах от 50 000 тыс. рублей в месяц;– 20,25% годовых - при тратах от 250 000 тыс. рублей в месяц.Максимальная сумма, на которую начисляются повышенные проценты, составляет 10 млн рублей.При этом для новых клиентов на первые три месяца по-прежнему доступна приветственная ставка — 19% годовых. Для этого нужно открыть накопительный счет «Мой счет» в рублях.Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.сказала Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно в интернет-банке или в офисах Россельхозбанка.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 32SDnjdDEQxD



