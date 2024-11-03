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» » Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам

Сегодня, 15:59
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Россельхозбанк повысил ставки по вкладам Россельхозбанк увеличил процентные ставки по вкладам и накопительным счетам.

Для клиентов Private Banking по линейке депозитов максимальная эффективная ставка достигает 28% при выборе ежемесячной капитализации процентов и срока вклада на три года.

Ставка 23% годовых доступна для новых клиентов, открывающих «Свой вклад» или «Доходный» без опций пополнения и совершения расходных операций на срок 6 месяцев при выплате процентов в конце срока.

Для действующих клиентов банка максимальная доходность 21% доступна по вкладам «Свой вклад», «Доходный», «Доходный Пенсионный» без опций пополнения и совершения расходных операций при оформлении через дистанционные каналы (мобильное приложение или интернет-банк) на 6 месяцев и выплате процентов в конце срока.

Клиентам РСХБ также доступна доходность до 18% годовых по рублевым накопительным счетам.

«Россельхозбанк предлагает высокие процентные ставки по вкладам и накопительным счетам, чтобы обеспечить клиентам достойную доходность на их сбережения», — отметила заместитель Председателя Правления РСХБ Юлия Деменюк.

Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.
ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3

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