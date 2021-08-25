Россельхозбанк повышает ставки по всем вкладам для физических лиц Комментариев: 0



Кроме того, на 0,5-0,8 п.п. повышены ставки в рамках акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный». Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на 3 года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.



«Широкая линейка сберегательных продуктов банка позволяет каждому клиенту выбрать те условия, которые максимально отвечают его целям, будь то сохранение средств на длительный срок с получением максимального дохода или, наоборот, накопление с возможностью использования средств при необходимости без потери начисленных процентов. Мы рады предложить нашим клиентам еще более привлекательные условия, ведь с повышением ставок копить стало выгоднее», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.



Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.



Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.



На правах рекламы С 23 августа 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц на 0,3-1,5 п.п. Максимальную ставку 7,5% годовых можно получить по вкладу «Моё время» при его оформлении сроком на 3 года через дистанционные каналы банка.Кроме того, на 0,5-0,8 п.п. повышены ставки в рамках акции «Жаркий процент» по вкладу «Доходный». Теперь максимальная ставка составляет 7% годовых при размещении средств на 3 года. Акция действует до 30 сентября 2021 года.прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.Сберегательные продукты можно оформить как в офисе банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте Россельхозбанка.На правах рекламы



