РСХБ повысил ставки по вкладам на 6 месяцев для новых клиентов до 16% Комментариев: 0



Более того для всех клиентов-физических лиц увеличена процентная ставка до 14,2% по тарифному плану «Доходный». Для получения максимального процента вкладчику нужно выбрать выплату суммы процентов в конце срока и открыть сберегательный продукт через Интернет-банк или мобильное приложение.



«Доходный» – это один из самых популярных вкладов РСХБ, а срочные вклады продолжают оставаться лидером среди остальных сберегательных опций. Всего за 2023 год наши клиенты разместили более 1,5 трлн рублей на срочных вкладах», – рассказала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.



Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.



Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



2SDnjdRKKCk С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16% по вкладу «Доходный» при размещении средств на срок 6 месяцев и выплате процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы). Максимальную ставку могут получить новые клиенты, а также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.Более того для всех клиентов-физических лиц увеличена процентная ставка до 14,2% по тарифному плану «Доходный». Для получения максимального процента вкладчику нужно выбрать выплату суммы процентов в конце срока и открыть сберегательный продукт через Интернет-банк или мобильное приложение.– рассказала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.Вклад «Доходный» в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания – 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.2SDnjdRKKCk



