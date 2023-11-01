Россельхозбанк повышает доходность по накопительному счету «Моя копилка» до 13,5% Комментариев: 0



«По результатам нашего опроса, почти каждый второй россиянин (47%) выбирает срочный вклад, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления. Банковская статистика подтверждает это: например, объем средств, размещенных на накопительных счетах клиентов РСХБ, с начала текущего года повысился на 72%. Их популярность связана с удобством и гибкостью пополнения и управления своими сбережениями, а также получения высокого дохода», - прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.



До 31 января 2024 года включительно в рамках акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках тарифного плана «СВОЯ карта». Процентная надбавка может составить 1% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 2% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 3% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 13,5%.



Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



Kra23i934 С 1 ноября Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам в рамках тарифного плана «Моя копилка». Клиентам доступна доходность до 10,5% годовых по рублевым накопительным счетам, а с учетом процентной надбавки за траты по карте максимальная ставка составит 13,5%.- прокомментировала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.До 31 января 2024 года включительно в рамках акции «Выгодные траты» у клиентов-физических лиц есть возможность повысить процентную ставку по накопительному счету. Для этого следует открыть накопительный счет «Моя копилка» (или продолжать использовать уже имеющийся) и оплачивать покупки на определённую сумму дебетовой картой в рамках тарифного плана «СВОЯ карта». Процентная надбавка может составить 1% при тратах от 10 000 до 30 000 рублей; 2% – от 30 000 до 70 000 рублей; и 3% – свыше 70 000 рублей. Максимальная процентная ставка с учетом акции "Выгодные траты" составит 13,5%.Открыть и пополнить накопительный счет можно быстро и удобно в дистанционных каналах обслуживания Интернет-банке и Мобильном банке РСХБ на любую сумму, количество дополнительных взносов не ограничено. Подробную информацию по накопительным счетам и вкладам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте банка.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23i934



