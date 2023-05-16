Россельхозбанк выпустил Бизнес-карту на базе платежной системы МИР Комментариев: 0



Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП с помощью которой представитель компании может расплачиваться ей в торгово- сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.



Среди ключевых преимуществ Бизнес-карты от РСХБ:

• Снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки.

• Мгновенное внесение наличных на счет.

• Функция мониторинга расходов и установки лимита по карте.

• Бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту.

• Перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.



Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.



«Бизнес-карты – удобный и популярный инструмент у наших клиентов-юрлиц. И это неслучайно: они обладают достаточно широким функционалом, обеспечивают безопасность средств и помогают выполнять ежедневные бизнес-задачи быстро и эффективно. Мы планируем развивать возможности Бизнес-карт и дальше: осенью Бизнес-карту МИР можно будет заказать в ДБО, а в мае появится кредитная Бизнес-карта МИР», — отметил директор департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса РСХБ Валерий Талалаев.



Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальной странице банка.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



Kra23XHRj Россельхозбанк предлагает предпринимателям новый продукт: Бизнес-карту на базе платежной системы МИР. Теперь представители МСБ и микробизнеса получат удобный способ оплаты без комиссии в любое время от надежного российского банка и проверенной отечественной платежной системы.Бизнес-карта — это дебетовая карта, привязанная к расчетному счету юридического лица, ИП с помощью которой представитель компании может расплачиваться ей в торгово- сервисных предприятиях по терминалу и в интернете или снимать/вносить наличные. Основная цель такой карты — оплата расходов на ведение бизнеса.Среди ключевых преимуществ Бизнес-карты от РСХБ:• Снятие наличных в любых банкоматах до 300 тыс. рублей в сутки.• Мгновенное внесение наличных на счет.• Функция мониторинга расходов и установки лимита по карте.• Бесплатный выпуск неограниченного количества карт клиенту.• Перевод с Бизнес-карты на карты физических лиц.Бизнес-карту МИР от Россельхозбанка можно добавить в приложение МИР Pay и бесконтактно оплачивать любые расходы юридических лиц. Она позволяет оперативно бронировать и оплачивать билеты, гостиницы, трансфер в командировках, страховки, топливо на АЗС, представительские и хозяйственные расходы.— отметил директор департамента транзакционного бизнеса и цифровых каналов продаж МСБ и микробизнеса РСХБ Валерий Талалаев.Подробнее узнать о других продуктах для бизнеса в РСХБ можно на официальной странице банка.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23XHRj



