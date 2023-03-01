Группа компаний «РОСТ» при поддержке РСХБ открыла вторую очередь ТК «Мичуринский» в Тамбовской области Комментариев: 0



Вторая очередь тепличного комплекса «Мичуринский» расположена в единственном в России агрономическом наукограде в 71 км от Тамбова на площади 30,1 гектара. На объекте будут выращивать томаты разных видов. Для выращивания овощей предусмотрены автоматизированные системы полива и питания растений и автоматического контроля микроклимата теплиц.



Томаты выращиваются с использованием ассимиляционного освещения с сентября по апрель и при естественном освещении с апреля по август.



В составе тепличного комплекса с 2021 года уже работает первая очередь с производственной площадью 29,9 гектара. За год собрали более 16 тыс. тонн томатов.



В 2022 году завершились работы по строительству теплиц второй очереди и введены в эксплуатацию 10 сооружений: 9 производственных отделений и 1 рассадное. Объем производства овощей в 2022 году составил 18,8 тыс. тонн. В 2023 году после запуска второй очереди ТК «Мичуринский» на полную мощность плановый объем продукции составит до 36,3 тыс. тонн.



«Запуск второй очереди ТК «Мичуринский» более чем удваивает производственную мощность проекта. Это решительный шаг в наполнении рынка свежими качественными овощами отечественного производства. Это укрепление продовольственной безопасности и обеспечение круглогодичной доступности овощей. Как опорный банк АПК Россельхозбанк высоко ценит поддержку руководства Тамбовской области в реализации важного инвестпроекта. Мы уже давно работаем с ГК РОСТ и планируем вместе реализовывать новые начинания в интересах сельского хозяйства и продовольственного рынка страны», – отметил на открытии заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.



Летом 2022 года Россельхозбанк опубликовал



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Pb3XmBtzt7Zt9oHKzi7upgqnxGxUSQKDk5Whccg 3 марта в Тамбовской области Группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка открыла вторую очередь тепличного комплекса «Мичуринский». Инвестиции в проект составили порядка 8,5 млрд рублей.Вторая очередь тепличного комплекса «Мичуринский» расположена в единственном в России агрономическом наукограде в 71 км от Тамбова на площади 30,1 гектара. На объекте будут выращивать томаты разных видов. Для выращивания овощей предусмотрены автоматизированные системы полива и питания растений и автоматического контроля микроклимата теплиц.Томаты выращиваются с использованием ассимиляционного освещения с сентября по апрель и при естественном освещении с апреля по август.В составе тепличного комплекса с 2021 года уже работает первая очередь с производственной площадью 29,9 гектара. За год собрали более 16 тыс. тонн томатов.В 2022 году завершились работы по строительству теплиц второй очереди и введены в эксплуатацию 10 сооружений: 9 производственных отделений и 1 рассадное. Объем производства овощей в 2022 году составил 18,8 тыс. тонн. В 2023 году после запуска второй очереди ТК «Мичуринский» на полную мощность плановый объем продукции составит до 36,3 тыс. тонн.– отметил на открытии заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.Летом 2022 года Россельхозбанк опубликовал исследование рынка тепличного бизнеса, в котором общий потенциал импортозамещения в овощах закрытого грунта оценивался в 0,6 млн тонн. Строительство современных, эффективных теплиц, по мнению экспертов Россельхозбанка, поможет реализовать потенциал импортозамещения в овощеводстве, повысить потребление здоровой фреш-продукции, а также в целом овощей на душу населения до 115 кг на человека к 2030 году.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Pb3XmBtzt7Zt9oHKzi7upgqnxGxUSQKDk5Whccg



