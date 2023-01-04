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Тамбовская область нарастит выращивание овощей закрытого грунта на 17 тысяч тонн в год
Сегодня, 07:30
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В 2023 году в Тамбовской области планируют в 1,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта, таких как томаты, черри, баклажаны, огурцы, перец и зеленные культуры. Фермеры уже приступили к закладке нового урожая.
Нарастить производство планируют за счёт реализации инвестиционного проекта в Мичуринске. Так, в наукограде построят вторую очередь тепличного комплекса в 30 гектаров.
Таким образом, валовый сбор овощей закрытого грунта может повыситься на 17 тысяч тонн в год. Отметим, в 2022 году в регионе собрали всего 27 тысяч тонн продукции.
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