Россельхозбанк упрощает ведение бизнеса в АПК с помощью интерактивной карты сельхозпредприятий Комментариев: 0



Карта может принести большую практическую пользу сельхозпредприятиям в поиске точек сбыта продукции, надежных контрагентов для закупки сырья и предоставления услуг. Начинающим фермерам и компаниям карта поможет быстро оценить уровень конкуренции в своем регионе, а также наличие поставщиков и точек сбыта для выстраивания товаропроизводственных цепочек.



На карте любой пользователь может найти все предприятия микро-, малого и среднего бизнеса АПК России. Для каждого агропредприятия представлена расширенная информация: наименование, ИНН, юридический адрес, описание вида деятельности. Поиск предприятий можно осуществлять как перемещаясь по самой карте, так и с помощью специальных полей ввода и заданных параметров по наименованию компании, или виду деятельности. Гибкие настройки поиска позволяют вывести на карту все агропредприятия в рамках отдельного региона, а через поиск по ОКВЭД можно отфильтровать все фермерские хозяйства в рамках одного бизнес-направления, например, сыроварения, рыбоводства, пчеловодства и т.д.



Всего на карте представлено 230 000 организаций в 389 категориях. Кроме того, карта отражает динамику развития АПК в целом, показывая информацию о количестве агропредприятий, зарегистрированных за последний год. Так, согласно открытым данным, в 2021 году на территории РФ было зарегистрировано более 14 тысяч агропредприятий.



Информация о новых агропредприятиях может быть добавлена на карту АПК по заявке на платформе Своё Фермерство.

Физические лица также могут воспользоваться картой для поиска фермерского хозяйства для заказа фермерских продуктов либо приобретения услуг агротуризма.



Экосистема Своё Фермерство была запущена Россельхозбанком в 2020 году. Здесь объединены каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику, семена, удобрения, сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, принять участие в бесплатных обучающих вебинарах с экспертами отрасли, а также воспользоваться цифровыми сервисами для повышения эффективности агробизнеса. В начале 2022 года число пользователей экосистемы достигло 1 млн человек.



На правах рекламы Россельхозбанк создал интерактивную и пополняемую цифровую карту агропредприятий России . На текущий момент на ней представлено более 230 000 организаций агросектора. Карта агропредприятий вошла в экосистему Своё Фермерство , разработанную РСХБ специально для предприятий АПК. Цель карты – помочь аграриям кооперироваться, снижать логистические и иные затраты, находить поставщиков. Для физических лиц карта станет ресурсом для поиска агротуров.Карта может принести большую практическую пользу сельхозпредприятиям в поиске точек сбыта продукции, надежных контрагентов для закупки сырья и предоставления услуг. Начинающим фермерам и компаниям карта поможет быстро оценить уровень конкуренции в своем регионе, а также наличие поставщиков и точек сбыта для выстраивания товаропроизводственных цепочек.На карте любой пользователь может найти все предприятия микро-, малого и среднего бизнеса АПК России. Для каждого агропредприятия представлена расширенная информация: наименование, ИНН, юридический адрес, описание вида деятельности. Поиск предприятий можно осуществлять как перемещаясь по самой карте, так и с помощью специальных полей ввода и заданных параметров по наименованию компании, или виду деятельности. Гибкие настройки поиска позволяют вывести на карту все агропредприятия в рамках отдельного региона, а через поиск по ОКВЭД можно отфильтровать все фермерские хозяйства в рамках одного бизнес-направления, например, сыроварения, рыбоводства, пчеловодства и т.д.Всего на карте представлено 230 000 организаций в 389 категориях. Кроме того, карта отражает динамику развития АПК в целом, показывая информацию о количестве агропредприятий, зарегистрированных за последний год. Так, согласно открытым данным, в 2021 году на территории РФ было зарегистрировано более 14 тысяч агропредприятий.Информация о новых агропредприятиях может быть добавлена на карту АПК по заявке на платформе Своё Фермерство.Физические лица также могут воспользоваться картой для поиска фермерского хозяйства для заказа фермерских продуктов либо приобретения услуг агротуризма.Экосистема Своё Фермерство была запущена Россельхозбанком в 2020 году. Здесь объединены каталоги товаров для сельского хозяйства, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику, семена, удобрения, сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, принять участие в бесплатных обучающих вебинарах с экспертами отрасли, а также воспользоваться цифровыми сервисами для повышения эффективности агробизнеса. В начале 2022 года число пользователей экосистемы достигло 1 млн человек.На правах рекламы



