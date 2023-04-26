В Тамбовской области стартовало обучение в «Школе фермера» Россельхозбанка Комментариев: 0



Теоретический модуль студенты изучат на базе Мичуринского государственного аграрного университета, а практику пройдут на действующих предприятиях: ООО «Тамбовагрофуд», ООО «Веста», АО «Тепличное», Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета, Группа компаний «РОСТ» ООО «ТК Мичуринский» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области. Занятия продлятся 2,5 месяца, после чего студентам предстоит защитить разработанные в ходе учёбы бизнес-планы.



В Тамбовской области «Школа фермера» открылась уже в третий раз. Она уже подготовила 46 профессионалов для местного сельского хозяйства.



«В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. Помимо поддержки действующих сельхозтоваропроизводителей, наша цель – способствовать созданию новых финансово устойчивых и рентабельных КФХ и тем самым придать качественный импульс фермерскому движению», – подчеркнула директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.



Всего же «Школа фермера» РСХБ стартовала весной 2023 года в 24 регионах. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке.



С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.



«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.



Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.



Pb3XmBtztBPVjBZvjHeindMhKxFgfcYHzG59hpJ 25 апреля в Тамбовской области начались занятия в «Школе фермера» Россельхозбанка. За знаниями пошли 38 человек. Студенты будут изучать востребованное и перспективное направление для местного агропромышленного комплекса: «Овощеводство открытого и закрытого грунта».Теоретический модуль студенты изучат на базе Мичуринского государственного аграрного университета, а практику пройдут на действующих предприятиях: ООО «Тамбовагрофуд», ООО «Веста», АО «Тепличное», Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное хозяйство «Роща» Мичуринского государственного аграрного университета, Группа компаний «РОСТ» ООО «ТК Мичуринский» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств сельскохозяйственных кооперативов Тамбовской области. Занятия продлятся 2,5 месяца, после чего студентам предстоит защитить разработанные в ходе учёбы бизнес-планы.В Тамбовской области «Школа фермера» открылась уже в третий раз. Она уже подготовила 46 профессионалов для местного сельского хозяйства.– подчеркнула директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.Всего же «Школа фермера» РСХБ стартовала весной 2023 года в 24 регионах. Обучение проходят свыше 700 человек. Опытные и начинающие аграрии будут изучать 19 специализаций, распределённых по регионам в соответствии с востребованностью и перспективами на рынке.С сентября 2020 года Россельхозбанк запускает поток обучения в «Школе фермера» в седьмой раз. За предыдущие шесть волн в Школе прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве свыше 3400 человек. Всего «Школа фермера» охватила уже 56 регионов.«Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства, регионов, профильных вузов, крупного бизнеса и фермеров для теоретического и практического обучения профессиональных кадров для сельского хозяйства.Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучают правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. Курс завершается защитой бизнес-планов.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Pb3XmBtztBPVjBZvjHeindMhKxFgfcYHzG59hpJ



