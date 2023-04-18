В Тамбовской области выбрали будущих учеников «Школы фермера» от Россельхозбанка Комментариев: 0



Проект, который стартует в нашем регионе в третий раз, реализует Россельхозбанк совместно с министерством сельского хозяйства Тамбовской области, региональным информационно-консультационным центром АПК на базе Мичуринского государственного аграрного университета.



Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но мечтает повысить квалификацию. Обучение участников проекта будет вестись на базе Мичуринского ГАУ с привлечением внешних экспертов. Всю стоимость обучения для прошедших конкурсный отбор участников проекта оплачивает Россельхозбанк.



Заявки на участие в Школу фермера в Тамбовской области принимались до 9 апреля 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить эссе или презентацию о текущей хозяйственной деятельности, рассказать о дальнейших планах и ожидаемом результате от участия в проекте.



В рамках третьего потока были поданы заявки из Гавриловского, Инжавинского, Знаменского, Мичуринского, Бондарского и других районов области. Обучение в Школе фермера позволит участникам проекта изучить передовые методы ведения рентабельного фермерского хозяйства, повысить финансовую грамотность и получить практические навыки ведения агробизнеса.



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Pb3XmBtzswZGnNMcND8r8XsQNpjZx4NopBKeEHC 19 апреля 2023 года в министерстве сельского хозяйства Тамбовской области состоялось заседание по отбору кандидатов для участия в образовательном проекте «Школа фермера». По итогам рассмотрения заявок были выбраны 38 человек для обучения по программе «Овощеводство открытого и закрытого грунта».Проект, который стартует в нашем регионе в третий раз, реализует Россельхозбанк совместно с министерством сельского хозяйства Тамбовской области, региональным информационно-консультационным центром АПК на базе Мичуринского государственного аграрного университета.Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но мечтает повысить квалификацию. Обучение участников проекта будет вестись на базе Мичуринского ГАУ с привлечением внешних экспертов. Всю стоимость обучения для прошедших конкурсный отбор участников проекта оплачивает Россельхозбанк.Заявки на участие в Школу фермера в Тамбовской области принимались до 9 апреля 2023 года. Для участия в конкурсе необходимо было подготовить эссе или презентацию о текущей хозяйственной деятельности, рассказать о дальнейших планах и ожидаемом результате от участия в проекте.В рамках третьего потока были поданы заявки из Гавриловского, Инжавинского, Знаменского, Мичуринского, Бондарского и других районов области. Обучение в Школе фермера позволит участникам проекта изучить передовые методы ведения рентабельного фермерского хозяйства, повысить финансовую грамотность и получить практические навыки ведения агробизнеса.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Pb3XmBtzswZGnNMcND8r8XsQNpjZx4NopBKeEHC



