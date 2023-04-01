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Россельхозбанк в Тамбове рассказал о поддержке студенчества участникам Ярмарки вакансий

Сегодня, 15:33
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Россельхозбанк в Тамбове рассказал о поддержке студенчества участникам Ярмарки вакансий В Мичуринском государственном аграрном университете прошла традиционная Ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие работодатели крупнейших сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей. Ярмарка вакансий дает студентам возможность найти для себя интересные предложения от работодателей, пройти производственную практику и обрести опыт работы на ведущих предприятиях страны.

В рамках мероприятия Россельхозбанк рассказал участникам о возможностях прохождения в банке учебной и преддипломной практик. Кроме того, на ярмарке филиалом был предложен ряд вакансий для молодых специалистов.

За последние годы отрасль сельского хозяйства существенно трансформировалась, появились новые профессии, технологии, компании. Работать в АПК становится интересно и перспективно, в современных компаниях созданы все предпосылки для творческого развития молодых и опытных специалистов.

«Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Россельхозбанк оказывает активную поддержку российской системе образования с помощью собственной стипендиальной программы, предоставляет студентам площадку для прохождения практики и совершенствования навыков. Помимо этого, банк развивает уникальный образовательный проект «Школа фермера», цель которого - помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес», – отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.

В 2022 году Россельхозбанк запустил платформу «Я в агро» для продвижения аграрного образования и поиска работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Тамбовской области на ресурсе представлено 235 вакансий.

На платформе «Я в агро» можно узнать об используемых в АПК технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего, посетить курсы развития по выбранной профессии и получения необходимых навыков, а также спланировать карьерный путь по выбранной специальности: посетителям ресурса доступен выбор конкретной профессии, вуза или колледжа, в котором есть требуемая специальность для обучения и выбор будущего работодателя.

На платформе можно получить помощь в выборе профессии, пройдя тесты на профессиональную ориентацию, выбрать лучшие предложения учебных заведений страны и получить всю необходимую информацию о поступлении, узнать мнения профессионалов о развитии в агропромышленной отрасли, познакомиться с историями успеха и принять участие в различных конкурсах и семинарах. Кроме того, «Я в агро» предоставляет информацию о стажировках и летней подработке на крупнейших агропредприятиях России с возможностью начать карьеру.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г.

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Россельхозбанк в Тамбове рассказал о поддержке студенчества участникам Ярмарки вакансий

Сегодня, 15:33
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В Мичуринском государственном аграрном университете прошла традиционная Ярмарка вакансий. В мероприятии приняли участие работодатели крупнейших сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей. Ярмарка вакансий дает студентам

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