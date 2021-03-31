Россельхозбанк предложил работу студентам Мичуринского ГАУ на Ярмарке вакансий Комментариев: 0



АО «Россельхозбанк» (РСХБ) оказывает весомую роль в поддержке талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли, а также активно участвует в формировании резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.



В рамках мероприятия начальник службы по работе с персоналом Любовь Бурканова рассказала участникам о возможностях прохождения учебной и преддипломной практик. Кроме того, на ярмарке филиалом был предложен ряд вакансий для молодых специалистов.



«С Мичуринским государственным аграрным университетом у нас сложились долгосрочные партнерские отношения. Сегодня формирование кадрового потенциала студентов аграрных вузов – это одна из значимых социальных задач, стоящих, в том числе, и перед Россельхозбанком. Мы оказываем активную поддержку российской системе образования с помощью собственной стипендиальной программы, Программы благотворительной деятельности, предоставляя студентам площадку для прохождения практики и совершенствования навыков, а также в рамках уникального образовательного проекта «Школа фермера», – отметила директор Тамбовского филиала АО «Россельхозбанк» Елена Шарова.



По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, университет активно сотрудничает с Россельхозбанком.



«В 2019 году открыта фирменная аудитория РСХБ в институте экономики и управления учебного заведения, в ней проводится обучение студентов банковским технологиям и процессам с использованием специализированного оборудования при участии специалистов банка. Это повышает финансовую грамотность выпускников и позволяет подготовить высококвалифицированные кадры для экономики региона», – сказал Вадим Бабушкин.



В рамках собственной стипендиальной программы Россельхозбанк определил 5 студентов, которым сейчас выплачивается материальное вознаграждение за отличную учебу, участие в исследовательской деятельности и общественной жизни университета и региона.



«Помимо этого, мы активно сотрудничаем в рамках уникального образовательного проекта «Школа фермера». Этот проект должен дать новый импульс фермерскому движению на Тамбовщине. В завершение обучения первым выпускникам «Школы фермера» вручат дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке и сертификаты участников. Но, пожалуй, самое главное, что одни из них после этого смогут сделать первый шаг к открытию бизнеса на селе, а другие – разработать и реализовать перспективный план по усовершенствованию уже имеющегося дела в области сельского хозяйства», - подчеркнул ректор Мичуринского государственного аграрного университета.



В выставочной зоне работодатели знакомили посетителей с возможностями своих предприятий, условиями трудоустройства. Почти 500 пришедших выпускников могли оставить свои резюме и договориться о прохождении преддипломной практики.



31 марта 2021 г. в Мичуринском государственном аграрном университете (Мичуринский ГАУ) состоялась ежегодная Ярмарка вакансий. Свою заинтересованность в выпускниках вуза проявили почти 50 работодателей Тамбовской и Липецкой областей: крупных сельскохозяйственных и промышленных холдингов, организаций финансовой сферы, образования, общественных организаций.АО «Россельхозбанк» (РСХБ) оказывает весомую роль в поддержке талантливых студентов, обучающихся по наиболее важным специальностям сельскохозяйственной отрасли, а также активно участвует в формировании резерва кадров АПК из числа наиболее успешных студентов.В рамках мероприятия начальник службы по работе с персоналом Любовь Бурканова рассказала участникам о возможностях прохождения учебной и преддипломной практик. Кроме того, на ярмарке филиалом был предложен ряд вакансий для молодых специалистов.отметила директор Тамбовского филиала АО «Россельхозбанк» Елена Шарова.По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, университет активно сотрудничает с Россельхозбанком., – сказал Вадим Бабушкин.В рамках собственной стипендиальной программы Россельхозбанк определил 5 студентов, которым сейчас выплачивается материальное вознаграждение за отличную учебу, участие в исследовательской деятельности и общественной жизни университета и региона.- подчеркнул ректор Мичуринского государственного аграрного университета.В выставочной зоне работодатели знакомили посетителей с возможностями своих предприятий, условиями трудоустройства. Почти 500 пришедших выпускников могли оставить свои резюме и договориться о прохождении преддипломной практики.



