|
Ярмарка вакансий собрала на своей площадке работодателей из разных регионов
Сегодня, 12:39
Комментариев: 0
Версия для печати
В Мичуринском государственном аграрном университете прошло традиционное мероприятие «Ярмарка вакансий». В нем приняли участие работодатели крупных сельскохозяйственных организаций, промышленных предприятий Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Рязанской областей.
Ежегодная «Ярмарка вакансий» является уникальной площадкой для знакомства студентов и выпускников с потенциальными работодателями.
Работодатели представили студентам вакансии, рассказали о возможностях своих предприятий, условиях трудоустройства, а также познакомились с резюме молодых специалистов.
Кроме того, представители компаний пообщались с лучшими студентами Мичуринского ГАУ.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.