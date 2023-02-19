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«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области
Сегодня, 10:40
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В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже третий, поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».
Обучение участников проекта будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлениям «Овощеводство закрытого грунта» и «Овощеводство открытого грунта».
Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию. Обучение для участников проекта абсолютно бесплатно.
Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке, а также возможность пройти практические мастер-классы на ведущих сельхозпредприятиях региона.
В конкурсе могут принять участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Тамбовской области, и/или члены ЛПХ, планирующие ведение фермерского хозяйства на территории Тамбовской области в статусе ИП/ИП ГКФХ в 2023 году, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Прием заявок начинается 1 марта 2023 года. Подробная информация будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.
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