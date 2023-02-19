Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Пройдет телемарафон в поддержку тамбовских бойцов на передовой

В Мичуринске почтили память погибших воинов-интернационалистов

За срыв срока исполнения программы «Дворы Тамбовщины» подрядчика оштрафуют

Бывшему заместителю губернатора Олегу Иванову вынесен приговор

Защитники тригуляевского леса обратились к главе Тамбовской области

В Тамбовской области планируют повсеместно ликвидировать сельсоветы

Председатель Тамбовского областного суда может покинуть пост

В Тамбове почли память жителей блокадного Ленинграда

В Тамбове снесли очередное историческое здание

Бывшего вице-губернатора Игоря Кулакова оставили под стражей еще на месяц

Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали

Мичуринский союз ветеранов Афганистана подвел итоги работы

» » «Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области

«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области

Сегодня, 10:40
Комментариев: 0
Версия для печати
«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской областиВ Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже третий, поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

Обучение участников проекта будет проводиться на базе Мичуринского государственного аграрного университета по направлениям «Овощеводство закрытого грунта» и «Овощеводство открытого грунта».

Цель программы – помочь всем желающим научиться вести рентабельный фермерский бизнес. Занятия будут полезны как для начинающих аграриев, так и для тех, кто уже ведет свое дело, но хочет повысить квалификацию. Обучение для участников проекта абсолютно бесплатно.

Слушатели «Школы фермера», успешно защитившие свои бизнес-проекты, получат дипломы о переподготовке, а также возможность пройти практические мастер-классы на ведущих сельхозпредприятиях региона.

В конкурсе могут принять участие главы крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные на сельской территории Тамбовской области, и/или члены ЛПХ, планирующие ведение фермерского хозяйства на территории Тамбовской области в статусе ИП/ИП ГКФХ в 2023 году, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Прием заявок начинается 1 марта 2023 года. Подробная информация будет размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра агропромышленного комплекса.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Реклама.

Pb3XmBtztA1Bo6bSJJaeVvzWDnRf2CmeHt8X2tY
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Студенты Школы фермера изучают садоводство на практике

Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодов ...

Россельхозбанк завершил второй этап «Школы фермера» в Тамбове: лучшие выпус ...

«Стратегические партнеры»: Россельхозбанк провел встречу с членами АККОР Та ...

Россельхозбанк подвел итоги сельской ипотеки в Тамбовской области в 2022 го ...

Шесть лучших студентов Мичуринского ГАУ получили сертификаты на именные сти ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

«Школа фермера» от Россельхозбанка готовится к третьему потоку проекта в Тамбовской области

Сегодня, 10:40
0
В Тамбовской области при поддержке Министерства сельского хозяйства региона стартует набор на очередной, уже третий, поток образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера».

В Тамбове при благоустройстве дворов приняли невыполненные работы

Сегодня, 09:41
0
В продолжение темы реализации проекта «Дворы Тамбовщины» на территории Тамбова депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров подробно изучил документацию контракта.

Пройдет телемарафон в поддержку тамбовских бойцов на передовой

Сегодня, 09:21
0
В честь Дня защитника Отечества 23 февраля с 15 до 19 часов в студии телекомпании «Новый век» состоится телемарафон для сбора средств военнослужащим и мобилизованным из Тамбовской области. Организаторами благотворительной акции выступили активисты регионального отделения Народного фронта.

Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове

Вчера, 11:00
0
Глава Тамбовской области Максим Егоров побывал с рабочей поездкой в Кирсанове. Он посетил ряд объектов, в том числе Кирсановскую детскую школу искусств. Глава региона вручил коллективу школы новое оборудование - цифровое пианино, два синтезатора, телевизор. Инструменты и техника приобретены по

Прокуратура инициировала привлечение к ответственности лица, проигнорировавшего Уполномоченного по правам человека

Вчера, 10:50
0
Рассказовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области.

Жителей Тамбова познакомили с традиционной тибетской медициной

19 февраля 2023
0
В Тамбовской областной библиотеке имени А.С.Пушкина прошла первая встреча с доктором традиционной тибетской медицины Сергеем Ширшовым (Москва) в рамках проекта «Менла» (12+). Встреча была организована Центрами «Белый Слон» и «Диалоги культур».

В Мичуринске почтили память погибших воинов-интернационалистов

19 февраля 2023
0
17 февраля в Мичуринске прошли мероприятия посвященные памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, которые были организованы, в том числе при участи местной организации отделения «Российский Союз ветеранов Афганистана».

В 2023 году в Тамбовской области построят шесть спортплощадок

18 февраля 2023
0
По федеральному проекту «Бизнес-спринт» («Я выбираю спорт») нацпроекта «Демография» в текущем году «умные» спортплощадки построят в городах Уварово и Кирсанов, а также в поселке Сатинка Сампурского района. Проекты новых спортивных сооружений прошли экспертизу.

За срыв срока исполнения программы «Дворы Тамбовщины» подрядчика оштрафуют

18 февраля 2023
0
Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову поступил ответ из прокуратуры насчет срыва программы по благоустройству в Тамбове - «Дворы Тамбовщины» за 2022 год.

В комнатах общежития строительного колледжа температуры была ниже установленной нормы

17 февраля 2023
0
По итогам прокурорской проверки строительного колледжа в городе Тамбове выявлены серьезные нарушения. В частности, само здание общежития, где живут студенты и преподавательский состав, давно нуждается в капитальном ремонте. Среди проблем установлено, что в комнатах общежития температуры была ниже

«Снежный десант» помог 4 тысячам тамбовчан преклонного возраста

17 февраля 2023
0
Ежегодно зимой в России проходит патриотическая акция «Снежный десант». Тамбовская область традиционно принимает в ней активное участие. Этой зимой в акции приняли участие 450 волонтеров. Они очистили от снега придомовые территории у более чем 4 тысяч пожилых граждан, в том числе 99 ветеранов

По иску прокуратуры в доход государства обращено недвижимое имущество бывшего депутата стоимостью свыше 100 млн рублей

17 февраля 2023
0
Прокуратура г. Моршанска провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

В Мичуринском районе состоялся патриотический час «Живая память»

16 февраля 2023
0
15 февраля 1989 года закончился вывод советских войск из Афганистана. Теперь эта дата – официальный день памяти жертв, погибших в Афганистане, Чечне и других «горячих точках».

Максим Егоров: «Не бойтесь ставить перед властью любые волнующие вас вопросы»

16 февраля 2023
0
Вчера вечером завершилась «Прямая линия с Максимом Егоровым» - она началась в 18.00 и длилась более двух часов.

Суд рассмотрит дело об обороте 4 бочонков с наркотическими веществами

16 февраля 2023
0
В прокуратуре Тамбовского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении двух тамбовчан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ,

В Музейно-выставочном центре региона презентуют новый проект

16 февраля 2023
0
В Музейно-выставочном центре региона стартует историко-краеведческий проект «Герои Тамбовщины: Равнение на подвиг», посвященный Дню Героев Тамбовской области. Презентация проекта состоится сегодня в 14 часов. Она начнётся с представления новой музейной экспозиции в честь воинов-земляков, особо

Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки Токарёвской птицефабрики

16 февраля 2023
0
К председателю Следственного Комитета РФ Александру Бастрыкину обратился сопредседатель Тамбовской региональной экологической общественной организации имени И.В.Мичурина Андрей Григорьев с просьбой лично вмешаться в дело по расследованию возможных нарушений законодательства со стороны ОАО

Тамбовская область готовится к пропуску весенних паводковых вод

15 февраля 2023
0
В Правительстве Тамбовской области прошло первое заседание областной комиссии по пропуску весенних паводковых вод 2023 года.

Прокуратурой пресечены нарушения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда»

15 февраля 2023
0
В рамках осуществления надзора в сфере реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прокуратурой Тамбовского района проведен мониторинг информации, размещенной администрациями Горельского, Донского и Новолядинского поссельсоветов на официальном сайте государственных закупок в сети

Бывшему заместителю губернатора Олегу Иванову вынесен приговор

14 февраля 2023
0
Мировым судьёй судебного участка №8 Октябрьского района Тамбова был вынесен приговор бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Олегу Иванову, которого признали виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

В железнодорожном колледже прошло памятное мероприятие посвящённый погибшему в ходе СВО

14 февраля 2023
0
Еще совсем недавно мы говорили о военных событиях в прошедшем времени, еще совсем недавно рассказы ветеранов войн казались почти фантастическими и нереальными. Но события последнего года заставили нас вновь вспомнить о том, что наша страна и сегодня нуждается в своих верных сыновьях, надежных
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, заповедник, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги