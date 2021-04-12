Студенты Школы фермера изучают садоводство на практике Комментариев: 0



Напомним, 24 февраля 2021 года в Мичуринском ГАУ стартовал второй этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера», который проводится по инициативе Россельхозбанка совместно с управлением сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра АПК на базе Мичуринского государственного аграрного университета с целью создания новых рабочих мест и появления новых брендов качественной фермерской продукции.



«Обучение в Школе фермера позволит жителям региона более уверенно реализовывать себя в сельхозсфере. Следовательно, на селе будут созданы новые рабочие места, а также появятся новые бренды качественной фермерской продукции, востребованной на региональном рынке», – считает Лидия Бакуменко, начальник управления сельского хозяйства области.



«Очень полезно посещать Школу фермера. Благодаря этому проекту я узнала и открыла для себя много полезной информации о новых сортах. В 2017 году мы с мужем взяли грант на высадку сада и ягодника, поэтому полученные знания очень пригодятся», - отмечает Марина Родина, студент Школы фермера.



Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволяют обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями делятся региональные представители малого и среднего бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.



Более 20 представителей профессорско-преподавательского состава университета, представители управления сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра АПК, а также представители Банка проводят для участников школы свои лектории, мастер-классы и практические занятия и семинары.



Одни из студентов после обучения смогут сделать первый шаг к открытию бизнеса на селе, а другие – разработать и реализовать перспективный план по усовершенствованию уже имеющегося дела в области сельского хозяйства. В Школе фермера продолжаются практические занятия. Так, 12 апреля урок был посвящен обрезке яблонь в интенсивном саду. Практическое занятие проходило в центре развития садоводства имени В.Г.Муханина.Напомним, 24 февраля 2021 года в Мичуринском ГАУ стартовал второй этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера», который проводится по инициативе Россельхозбанка совместно с управлением сельского хозяйства Тамбовской области и регионального информационно-консультационного центра АПК на базе Мичуринского государственного аграрного университета с целью создания новых рабочих мест и появления новых брендов качественной фермерской продукции.– считает Лидия Бакуменко, начальник управления сельского хозяйства области.- отмечает Марина Родина, студент Школы фермера.Занятия направлены на обучение методам ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по конкретным направлениям. Практические занятия позволяют обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять опыт ведущих сельскохозяйственных производителей. Своими знаниями делятся региональные представители малого и среднего бизнеса, амбассадоры фермерства, лидеры мнений с историями успеха, зарекомендовавшие себя в регионе на протяжении многих лет.Более 20 представителей профессорско-преподавательского состава университета, представители управления сельского хозяйства Тамбовской области, регионального информационно-консультационного центра АПК, а также представители Банка проводят для участников школы свои лектории, мастер-классы и практические занятия и семинары.Одни из студентов после обучения смогут сделать первый шаг к открытию бизнеса на селе, а другие – разработать и реализовать перспективный план по усовершенствованию уже имеющегося дела в области сельского хозяйства.



