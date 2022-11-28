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Шесть лучших студентов Мичуринского ГАУ получили сертификаты на именные стипендии от Россельхозбанка
Сегодня, 16:40
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Шесть учащихся Мичуринского ГАУ, продемонстрировавших отличные результаты в учебе, активно занимающихся научной деятельностью, а также участвующих в культурной и общественной жизни аграрного вуза, получили сертификаты на именные стипендии. Вручение состоялось в рамках мероприятия, посвященному Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В торжественной церемонии принял участие заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыденнов.
В 2022-2023 учебном году по результатам конкурсного отбора стипендии будут получать Насонов Кирилл, Рыбкин Никита, Машкова Анастасия, Килина Софья и Бурцев Александр. Они обучаются по специальностям: «Садоводство», «Экономика», «Агрономия», «Государственное муниципальное управление», «Сельское хозяйство» и др. Студенты будут получать от банка финансовую поддержку в виде 15 тысяч рублей ежемесячно.
Целью стипендиальной программы Россельхозбанка является развитие и поддержка талантливой молодежи, обучающейся по наиболее важным специальностям для аграрного сектора экономики, а также наращивание кадрового потенциала агропромышленного комплекса России.
«Сельскохозяйственное производство сейчас остро нуждается в притоке молодых и энергичных специалистов, интенсивно внедряются новые технологии, которые требуют сотрудников с современным мышлением, продвинутыми навыками и желанием учиться. Именно поэтому Россельхозбанк поддерживает талантливых молодых людей, решивших посвятить свою жизнь аграрной отрасли», — отметил Александр Обыденнов.
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