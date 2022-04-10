«АПК – это драйвер региональной экономики»: студентка Мичуринского ГАУ объяснила, почему выбрала профессию Комментариев: 0



«Агропромышленный комплекс Тамбовской области – это драйвер региональной экономики. После окончания университета по программе бакалавриата, я планирую поступление в магистратуру, а затем рассматриваю вариант трудоустройства в банковскую структуру. Наибольший интерес у меня вызывает Россельхозбанк, ведь он имеет непосредственное отношение и к финансовой сфере, и к сельскому хозяйству. Более того, на протяжении обучения я проходила производственные практики в дополнительном офисе банка в г. Мичуринск», - комментирует Ольга Шевякова.



В целом по России 2021/2022 учебном году право на стипендию заслужили представители 18 аграрных профессий. Большинство (107 человек) – это будущие агроинженеры. На втором месте – ветеринары (81), на третьем – агрономы (47). Представлены также зоотехника, экономика, землеустройство и кадастры, технология производства и переработки сельхозпродукции, агрохимия и почвоведение, лесное дело, ветеринарно-санитарная экспертиза, садоводство, ландшафтная архитектура, менеджмент, товароведение, гидромелиорация, прикладная геодезия, государственное и муниципальное управление, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.



Всего банк выплачивает именные стипендии 450 студентам возрастом от 18 до 25 лет. Почти 80% из них учатся на 2, 3 и 4 курсах, остальные – на 1 и 5.







Программа поддержки перспективных студентов на 2021/2022 учебный год стала масштабнее предыдущей: к ней присоединились Калужская, Калининградская и Томская области, число учебных заведений выросло на 12 за счёт добавления филиалов вузов. Таким образом, сейчас в программу входят 66 учебных заведений в 49 регионах страны, а число стипендиатов выросло с 396 до 450.

Большинство стипендиатов – 291 – это девушки. Стремление получить качественное образование для работы в сельском хозяйстве коррелирует со статистикой проекта «Школа фермера», где порядка 70% учениц имеют диплом об окончании вуза.



Претендовать на участие получение именной стипендии Россельхозбанка могут студенты подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ аграрных вузов, имеющие высокие показатели по учебе, достижения в научно-исследовательской деятельности, призеры олимпиад, хакатонов и других карьерно-образовательных мероприятий.



Чтобы помочь людям, желающим найти работу в агросекторе, Россельхозбанк запустил сервис размещения вакансий и резюме на платформе Своё Фермерство. Будет полезен как студентам, так и выпускникам агровузов. Начинающим соискателям рекомендуется установить фильтр вакансии – «молодой специалист», и сервис подберет соответствующие объявления. Сейчас таких более 3600 из общей базы в 13800 вакансий, то есть примерно каждая четвёртая. Например, можно подать резюме на вакансию рыбовода-стажёра в Мурманской области в акватории Баренцева моря, стать ветеринарным врачом/зоотехником в крупнейшем холдинге по производству молока – ЭкоНиве в Смоленской области, специалистом пищевого производства в Новосибирской области или для пройти оплачиваемую стажировку в сельскохозяйственном гиганте РусАгро в Самарской области.



На правках рекламы РСХБ выяснил, что практически 2/3 из 450 стипендиатов банка в 2021/2022 учебном году – девушки. Как и будущие аграрии-юноши, до сентября они будут ежемесячно получать по 15 тысяч рублей за успехи в учёбе, достижения в науке и олимпиадах. Так, студентка Мичуринского государственного аграрного университета, обучающаяся 4 курса института экономики и управления, стипендиат Россельхозбанка Ольга Шевякова поделилась своими планами на будущее.- комментирует Ольга Шевякова.В целом по России 2021/2022 учебном году право на стипендию заслужили представители 18 аграрных профессий. Большинство (107 человек) – это будущие агроинженеры. На втором месте – ветеринары (81), на третьем – агрономы (47). Представлены также зоотехника, экономика, землеустройство и кадастры, технология производства и переработки сельхозпродукции, агрохимия и почвоведение, лесное дело, ветеринарно-санитарная экспертиза, садоводство, ландшафтная архитектура, менеджмент, товароведение, гидромелиорация, прикладная геодезия, государственное и муниципальное управление, технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.Всего банк выплачивает именные стипендии 450 студентам возрастом от 18 до 25 лет. Почти 80% из них учатся на 2, 3 и 4 курсах, остальные – на 1 и 5.Программа поддержки перспективных студентов на 2021/2022 учебный год стала масштабнее предыдущей: к ней присоединились Калужская, Калининградская и Томская области, число учебных заведений выросло на 12 за счёт добавления филиалов вузов. Таким образом, сейчас в программу входят 66 учебных заведений в 49 регионах страны, а число стипендиатов выросло с 396 до 450.Большинство стипендиатов – 291 – это девушки. Стремление получить качественное образование для работы в сельском хозяйстве коррелирует со статистикой проекта «Школа фермера», где порядка 70% учениц имеют диплом об окончании вуза.Претендовать на участие получение именной стипендии Россельхозбанка могут студенты подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ аграрных вузов, имеющие высокие показатели по учебе, достижения в научно-исследовательской деятельности, призеры олимпиад, хакатонов и других карьерно-образовательных мероприятий.Чтобы помочь людям, желающим найти работу в агросекторе, Россельхозбанк запустил сервис размещения вакансий и резюме на платформе Своё Фермерство. Будет полезен как студентам, так и выпускникам агровузов. Начинающим соискателям рекомендуется установить фильтр вакансии – «молодой специалист», и сервис подберет соответствующие объявления. Сейчас таких более 3600 из общей базы в 13800 вакансий, то есть примерно каждая четвёртая. Например, можно подать резюме на вакансию рыбовода-стажёра в Мурманской области в акватории Баренцева моря, стать ветеринарным врачом/зоотехником в крупнейшем холдинге по производству молока – ЭкоНиве в Смоленской области, специалистом пищевого производства в Новосибирской области или для пройти оплачиваемую стажировку в сельскохозяйственном гиганте РусАгро в Самарской области.На правках рекламы



