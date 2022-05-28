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Россельхозбанк принял участие в присуждении именных стипендий на фестивале «Синяя Птица»
Сегодня, 12:44
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Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в церемонии награждения лауреатов именных стипендий «ГАРАНТ» в рамках финального тура XVII Студенческого Творческого Фестиваля «Синяя Птица». В мероприятии приняла участие заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева.
В этом году на конкурс по выявлению обладателей именной стипендии ГАРАНТ поступило 34 инновационных проекта студентов ТГТУ, ТГУ им. Г.Р. Державина и Мичуринского государственного аграрного университета по секциям: экономическая, юридическая, государственное и муниципальное управление, менеджмент, национальная безопасность и правопорядок. В финале за стипендию боролись авторы 16 проектов.
Оценивали работы студентов эксперты в области права и бухгалтерского учета, представили кредитных организаций и региональных органов власти. По итогам финального тура были определены три победителя: Дмитриева Анастасия (юридический институт ТГТУ), Герасимов Даниил (институт права и национальной безопасности ТГУ им.Г.Р. Державина), Волокитина Лидия (Мичуринский ГАУ).
«Для Россельхозбанка такие мероприятия очень важны. Мы живем в условиях стремительного развития сельского хозяйства, которому требуются новые подходы, технологии, но, прежде всего, молодые прогрессивные специалисты. Мы продолжим делать всё, чтобы в сельское хозяйство приходила активная трудолюбивая и широко мыслящая молодежь. В целях укрепления кадрового потенциала, а также оказания содействия в трудоустройстве студентам и выпускникам ВУЗов банк осуществляет взаимодействие с ведущими учебными заведениями Тамбовской области», - отметила Елена Салущева.
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