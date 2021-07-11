Россельхозбанк принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля» 0 9 июля Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля-2021» в селе Татаново Тамбовского района. Это традиционный ежегодный форум, где аграрии, руководители крупных агропредприятий, ученые, дилеры компаний, выпускающих

В области используют квадрокоптеры для предупреждения и тушения лесных пожаров 0 Уже несколько месяцев в Тамбовской области действует противопожарный режим. Быстрее обнаруживать природные пожары, находить пути подъезда лесопожарной техники, а также проводить проверки лесных делянок арендаторов и оценивать качество работ при вырубках лесоводам региона помогают квадрокоптеры.

В Тамбове на красный сигнал светофора сбили пешехода 0 Вчера на юге Тамбова на ул. Астраханская на красный сигнал светофора сбили пешехода.

Отдельные работодатели предоставляют продуктовые наборы за вакцинацию 0 В Тамбовской области продолжается кампания по вакцинации населения, особое внимание уделяется работникам сферы торговли. На предприятиях торговля области вакцинировано пока что 30%.

Очередная коммунальная авария случилась на западе Тамбова 0 В ночь с 10 на 11 июля в Тамбове произошло повреждение кабельной линии электроснабжения водозаборного узла № 4, из-за чего произошло отключения скважин и снижение давления холодной воды в Советском районе областного центра.

Россельхозбанк поддерживает развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области 0 Вопросы развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Тамбовской области обсудили эксперты агропромышленного комплекса региона на совещании, которое провел глава администрации области Александр Никитин. Речь шла о реализации плана мероприятий по развитию сельскохозяйственной

Чиновники не спешат завершать благоустройство сквера «Спортивный» 0 В течение нескольких лет чиновники из администрации города Тамбова не могут завершить работы по благоустройству сквера «Спортивный» по ул. Володарского, 39. Обещал завершить работы и бывший глава города Тамбова Сергей Чеботарев, когда открывал сквер. Также это упоминали чиновники, когда главой была

В Кирсановском районе в пожаре погибли женщина и двое детей 0 Сегодня утром в селе Кобяки Кирсановского района произошла трагедия – пожар в жилом доме, в котором погибли женщина и двое детей.

В Тамбовской области ищут пропавшую школьницу 0 8 июля в Тамбове пропала девушка Евгения Мурзина, в настоящее время следственные органы устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения и местонахождение 15-летней девушки.

В Тамбовской области усилится жара 0 МЧС предупреждает, что завтра в Тамбовской области усилится аномально жаркая погода. Столбики термометров могут достигнуть 33 градусов тепла.

Суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Боброва 0 Вначале июля Ленинский районный суд города Тамбова прекратил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении (ч. 1 ст. 285, ч. 1. ст. 286 УК РФ). Основание – истечение сроков

Ветерану труда вместо проведения газа предложили дешевые дрова из сосны 0 Каждая десятая семья в России испытывает нехватку тепла в своем жилье, а каждая пятнадцатая — согревает дома и квартиры с помощью печей. В Тамбовской области подобная картина повсеместно наблюдается в сельской местности.

По маршруту №10 пустили дополнительные автобусы 0 В связи с многочисленными просьбами горожан, на рейс № 10 пустили дополнительные автобусы.

За сутки в области выявлено почти 100 случаев коронавируса 0 8 июля в Тамбовской области выявили новую коронавирусную инфекцию у 97 жителей. Это максимальный показатель за последнее время.

В Мичуринске отметили День ветеранов боевых действий 0 1 июля в России отмечается памятная дата – День ветеранов боевых действий, которая пока не имеет официального статуса, но с каждым годом становится всё более известной.

В Тамбове в многоквартирном доме сгорело два человека 0 В пятиэтажном жилом доме № 2 на улице Володарского в областном центре произошел пожар в результате, которого погибло два человека. По предварительной версии причиной пожара мог стать окурок.

Наложен временный запрет на осуществление деятельности «Кафе Арт ДК» 0 В Тамбовской области продолжаются рейдовые мероприятия по вопросам соблюдения заведениями общественного питания коронавирусных ограничений. Проверку проводят сотрудники: Роспотребнадзора, полиции, профильных органов власти и самоуправления.

В Тамбовской области запретили проведение массовых мероприятий 0 На фоне увеличения количества новых заболеваний коронавирусной инфекцией руководством области принято решение о запрете на проведение всех массовых и публичных мероприятий вне зависимости от их вида, места проведения и количества участников.

Жители ул. Чичканова: «Власть людей не слышит» 0 На днях во дворе дома по ул. Чичканова, 131 в Тамбове состоялось собрание местных жителей выступающих против застройки дворовой территории.

Стела у Парка культуры ведёт отсчёт до выборов 0 В Тамбове обновили стелу у Парка культуры и отдыха, которая сейчас ведет отсчет до единого дня голосования, который состоится 19 сентября 2021 года. В соответствии с предстоящими выборами, стелу украсили в цвета российского флага.