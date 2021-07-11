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Россельхозбанк принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля»
Сегодня, 12:16
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9 июля Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в межрегиональной агропромышленной выставке «День тамбовского поля-2021» в селе Татаново Тамбовского района. Это традиционный ежегодный форум, где аграрии, руководители крупных агропредприятий, ученые, дилеры компаний, выпускающих сельхозтехнику, обмениваются опытом выращивания сельскохозяйственных культур, знакомятся с новой техникой и передовыми технологиями.
День тамбовского поля проходит с ограниченным количеством участников – акцент сделан на презентации техники, средств защиты растений, передовых технологий в сфере сельского хозяйства. Организаторы уделили особое внимание соблюдению мер санэпидрежима в связи с распространением коронавирусной инфекции. Помимо того, что мероприятие проводится на открытом воздухе, участники проинформированы о соблюдении дистанции и пользуются защитными масками, дезинфекторами.
«Россельхозбанк как опорный банк АПК является постоянным участником сельскохозяйственного праздника «День тамбовского поля». Это масштабное мероприятие является экспертной дискуссионной площадкой, которая ежегодно собирает представителей аграрного бизнеса – фермеров, руководителей крупных сельхозпредприятий, ведущих дилеров сельхозтехники. Здесь мы имеем возможность встретиться со своими деловыми партнерами и клиентами, найти новые контакты, обсудить планы дальнейшего сотрудничества, а также предложить современные финансовые решения», - отметила директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.
На выставке были широко представлены продукты и услуги для эффективного растениеводства: семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма, добавки для сельскохозяйственных животных, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов, хранения и переработки продукции, комплексы услуг по сельхозстрахованию. Прямо в поле была организована выставка сельскохозяйственной техники, новинки растениеводства и агротехнологий от 75 компаний.
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