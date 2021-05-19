Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Пустая бочка Диогена имеет также свой вес в истории человеческой.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов

Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ»

Учитель из Мордовского района стал победителем регионального этапа «Учитель года России»

В Тамбовской области будет высокий уровень ультрафиолетового излучения

Тамбову хотят присвоить особый статус административного центра

С Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Направлять в командировки только в случае крайней необходимости

В двух микрорайонах Тамбова снижено давление воды

Александр Коробко занял пост вице-губернатора

Замглавы администрации города Мичуринска пойдет под суд

Тамбовские избиратели примут участие в тестировании дистанционного электронного голосования

В Тамбове ямочный ремонт дорог выполнен на 15%

» » Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов

Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов

Сегодня, 14:10
Комментариев: 0
Версия для печати
Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов20 мая в Мичуринском государственном аграрном университете подвели итоги образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». После двух с половиной месяцев обучения выпускники проекта получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Садоводство и ягодоводство».

В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие представители Россельхозбанка, управления сельского хозяйства, Мичуринского ГАУ, регионального информационно-консультационного центра АПК, а также представители АККОР Тамбовской области.

«Основной целью проекта «Школа фермера» является повышение уровня грамотности начинающих предпринимателей для создания и развития рентабельного сельскохозяйственного бизнеса. И с этой задачей мы справились.

Я уверена, что полученные знания фермеры успешно применят в своей дальнейшей работе, а это позволит внести значительный вклад в развитие сельского хозяйства в нашем регионе.

Школа фермера дала слушателям не только знания и навыки, но и контакты с экспертами. Мы знаем, насколько трудна ваша работа, и очень надеемся, что благодаря проекту вы шагнете на новую ступень развития своего хозяйства, а мы, наши партнеры и эксперты и далее будем вам помогать в этом развитии», - обратилась к выпускникам директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.


Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводовПервыми слушателями Школы фермера в Тамбове стали 20 человек, которые осваивали насыщенную теоретическую часть образовательной программы, а также посетили практические занятия на производственных площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий области.

«Мы очень рады тому, что 20 инициативных людей вступили в ряды фермеров по направлению «Садоводство и ягодоводство», что является приоритетной отраслью по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Мы надеемся, что данное обучение прошло для вас плодотворно и каждый из вас сможет реализовать в своем хозяйстве все цели и задачи, которые вы поставили по завершению вашего обучения», - отметила в своем выступлении начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко.

Напомним, проект «Школа фермера» - это совместный проект Россельхозбанка, управления сельского хозяйства Тамбовской области и Мичуринского государственного аграрного университета, который стартовал в феврале 2021 года. Это образовательная программа теоретического и практического обучения по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.

«Хочется поздравить с тем, что вы нашли в себе силы и уверенность в поступлении в Школу и окончили ее. Верю, что бизнес студентов станет «визитной карточкой» нашей области расширит экономику региона», - прокомментировала председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.

Целью проекта является поддержка в развитии фермерства в регионе, создание новых малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе с применением передовых методов ведения агробизнеса.

«Желаем воплотить в жизнь все задумки и навыки, которые получили студенты. Момент вручения дипломов очень радостный, но в тоже время и грустный. За этот период времени наши преподаватели, практики и ведущие фермеры и предприниматели вложили в слушателей не только знания, но и душу», - подчеркнул проректор по учебно-воспитательной работе Мичуринского ГАУ Сергей Жидков.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Студенты Школы фермера изучают садоводство на практике

В Тамбовской области 42 фермера получили 100 миллионов рублей

Россельхозбанк предложил работу студентам Мичуринского ГАУ на Ярмарке вакан ...

Россельхозбанк дает стимул для развития фермерам Тамбовской области

В Тамбовской области 42 фермера получат грантовую поддержку

Российские фермеры совещаются в Тамбове



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов

Сегодня, 14:10
0
20 мая в Мичуринском государственном аграрном университете подвели итоги образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». После двух с половиной месяцев обучения выпускники проекта получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Садоводство и

Возбуждено уголовное дело по реализации нацпроектов

Сегодня, 09:43
0
Вчера состоялось заседание коллегии прокуратуры Тамбовской области по вопросу соблюдения законодательства при реализации национальных проектов. Общий объем бюджетного финансирования нацпроектов в 2021 году составил более 9 млрд рублей.

Стоимость путевки в детские лагеря составит 15 156 рублей

Сегодня, 09:29
0
В Тамбовской области продолжается приемка лагерей к старту летней оздоровительной сезона. Средняя стоимость путевки в детские лагеря Тамбовской области составит 15 156 рублей.

Капремонт будет проведен в 145 домах города Тамбова

Сегодня, 09:16
0
В 2021 году в ходе капитального ремонта общего имущества будет отремонтировано 145 многоквартирных домов в городе Тамбове

Европейский суд встал на сторону ИА «Тамбов-информ»

Вчера, 14:47
0
Завершилось многолетнее судебное разбирательство в Европейском суде по правам человека по заявлению ИА «Тамбов-информ» по статье 10 Конвенции по правам человека («Свобода выражения мнения»).

Учитель из Мордовского района стал победителем регионального этапа «Учитель года России»

Вчера, 10:47
0
В Тамбове прошла церемония торжественного закрытия XXXI регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». В региональном отборе приняло участие 25 учителей.

В Тамбове стартовала акция «Вода России»

Вчера, 10:09
0
В Пригородном лесу в районе гидроузла Цны стартовала акция «Вода России».

Горожане недовольны проектом благоустройства сквера возле детсада «Подсолнух»

Вчера, 09:55
0
В районе детского сада «Подсолнух» в городе Тамбове началось благоустройство общественной территории. К концу лета здесь появится сквер для прогулок и отдыха.

В Мичуринске обсудили вопрос о льготах ветеранам боевых действий

19 мая 2021
0
В Мичуринске Правление ММО ТО ООО «РСВА» обсудило вопрос о льготах ветеранам боевых действий. Решение направить в городской совет народных депутатов и Тамбовскую областную Думу основные положения выдвинутых требований участников боевых действий для дальнейшего ходатайства перед Государственной

ЗАО «Волковский спиртзавод» оказался в стадии банкротства

19 мая 2021
0
Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению налоговой службы ввел процедуру банкротства - наблюдение в отношении ЗАО «Волковский спиртзавод».

Надвигаются дожди, грозы и шквалистый ветер

19 мая 2021
0
На днях в Тамбовской области сильно изменится погода.

В Тамбовской области активно завлекают на предварительное голосование

18 мая 2021
0
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин призвал жителей региона принять участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», которое состоится через пять дней. Голосовать могут как представители партии, так и люди, не являющиеся её членами.

Школьные линейки пройдут только для 9 и 11 классов

18 мая 2021
0
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тамбовской области в общеобразовательных учреждениях последние звонки пройдут лишь в 9 и 11 классах 22 мая.

"КомЭк" незаконно захватил землю под Жердевкой

17 мая 2021
0
Прокуратурой Жердевского района в деятельности ООО «КомЭк» выявлен факт самовольного занятия земельного участка, расположенного вблизи полигона захоронения ТБО 1-4 класса опасности, площадью 154 тыс. кв.м. Как выяснилось в ходе проверки, общество незаконно хранило грунт, используемый на мусорном

В Тамбовской области будет высокий уровень ультрафиолетового излучения

17 мая 2021
0
МЧС предупреждает, что в ближайшие дни в Тамбовской области будет аномально жаркая погода. Среднесуточная температура превысит норму на 7 градусов и больше.

Индивидуальный инвестиционный счет не страхуется в системе вкладов

17 мая 2021
0
В первом квартале 2021 года жители Тамбовской области открыли более 2 тысяч индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Общее число ИИС составляет практически 20 тысяч счетов.

31 млн рублей направят на санаторно-курортное лечение граждан

17 мая 2021
0
Заключено семь государственных контрактов на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан.

Новый вице-губернатор демонстрирует физическую подготовку

16 мая 2021
0
Заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Коробко сыграл в футбол на одном из стадионов, продемонстрировав, по мнению ИА «Онлайн Тамбов» свою отличную физическую подготовку.

Тамбовчан ждут температурные качели: от +28 до 18 градусов Цельсия

16 мая 2021
0
Жителей Тамбовской области снова ждут температурные качели, завтра температура воздуха достигнет + 30 градусов Цельсия, но уже к четвергу температура опустится до +18 градусов.

Семь улиц в Тамбове временно останутся без электричества

16 мая 2021
0
Завтра специалисты АО «ОРЭС-Тамбов» будут проводить работы на объектах электросетевого хозяйства города Тамбова, поэтому в ряде домов на семи улицах будет временно отключено электроснабжение

В Мичуринске прошёл традиционный парад юнармейских войск

16 мая 2021
0
12 мая в школе N18 им. Э.Д. Потапова в г. Мичуринске прошёл традиционный конкурс-смотр – парад юнармейских войск, посвящённый 76-летию Великой Победы.
Copyrights © 2002-2021
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, бюджет, Влад Федоров, ГИБДД, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги