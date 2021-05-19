Школа фермера в Тамбове выпустила первых дипломированных садоводов и ягодоводов Комментариев: 0



В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие представители Россельхозбанка, управления сельского хозяйства, Мичуринского ГАУ, регионального информационно-консультационного центра АПК, а также представители АККОР Тамбовской области.



«Основной целью проекта «Школа фермера» является повышение уровня грамотности начинающих предпринимателей для создания и развития рентабельного сельскохозяйственного бизнеса. И с этой задачей мы справились.



Я уверена, что полученные знания фермеры успешно применят в своей дальнейшей работе, а это позволит внести значительный вклад в развитие сельского хозяйства в нашем регионе.



Школа фермера дала слушателям не только знания и навыки, но и контакты с экспертами. Мы знаем, насколько трудна ваша работа, и очень надеемся, что благодаря проекту вы шагнете на новую ступень развития своего хозяйства, а мы, наши партнеры и эксперты и далее будем вам помогать в этом развитии», - обратилась к выпускникам директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова.





Первыми слушателями Школы фермера в Тамбове стали 20 человек, которые осваивали насыщенную теоретическую часть образовательной программы, а также посетили практические занятия на производственных площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий области.



«Мы очень рады тому, что 20 инициативных людей вступили в ряды фермеров по направлению «Садоводство и ягодоводство», что является приоритетной отраслью по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Мы надеемся, что данное обучение прошло для вас плодотворно и каждый из вас сможет реализовать в своем хозяйстве все цели и задачи, которые вы поставили по завершению вашего обучения», - отметила в своем выступлении начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко.



Напомним, проект «Школа фермера» - это совместный проект Россельхозбанка, управления сельского хозяйства Тамбовской области и Мичуринского государственного аграрного университета, который стартовал в феврале 2021 года. Это образовательная программа теоретического и практического обучения по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.



«Хочется поздравить с тем, что вы нашли в себе силы и уверенность в поступлении в Школу и окончили ее. Верю, что бизнес студентов станет «визитной карточкой» нашей области расширит экономику региона», - прокомментировала председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.



Целью проекта является поддержка в развитии фермерства в регионе, создание новых малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе с применением передовых методов ведения агробизнеса.



«Желаем воплотить в жизнь все задумки и навыки, которые получили студенты. Момент вручения дипломов очень радостный, но в тоже время и грустный. За этот период времени наши преподаватели, практики и ведущие фермеры и предприниматели вложили в слушателей не только знания, но и душу», - подчеркнул проректор по учебно-воспитательной работе Мичуринского ГАУ Сергей Жидков. 20 мая в Мичуринском государственном аграрном университете подвели итоги образовательного проекта Россельхозбанка «Школа фермера». После двух с половиной месяцев обучения выпускники проекта получили дипломы государственного образца о профессиональной переподготовке по программе «Садоводство и ягодоводство».В торжественной церемонии вручения дипломов приняли участие представители Россельхозбанка, управления сельского хозяйства, Мичуринского ГАУ, регионального информационно-консультационного центра АПК, а также представители АККОР Тамбовской области.- обратилась к выпускникам директор Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Шарова. Первыми слушателями Школы фермера в Тамбове стали 20 человек, которые осваивали насыщенную теоретическую часть образовательной программы, а также посетили практические занятия на производственных площадках ведущих сельскохозяйственных предприятий области.«Мы очень рады тому, что 20 инициативных людей вступили в ряды фермеров по направлению «Садоводство и ягодоводство», что является приоритетной отраслью по поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Мы надеемся, что данное обучение прошло для вас плодотворно и каждый из вас сможет реализовать в своем хозяйстве все цели и задачи, которые вы поставили по завершению вашего обучения», - отметила в своем выступлении начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Лидия Бакуменко.Напомним, проект «Школа фермера» - это совместный проект Россельхозбанка, управления сельского хозяйства Тамбовской области и Мичуринского государственного аграрного университета, который стартовал в феврале 2021 года. Это образовательная программа теоретического и практического обучения по построению эффективного фермерского бизнеса «с нуля» и повышения квалификации уже начавшим свое дело предпринимателям.- прокомментировала председатель АККОР Тамбовской области Татьяна Передерий.Целью проекта является поддержка в развитии фермерства в регионе, создание новых малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе с применением передовых методов ведения агробизнеса.- подчеркнул проректор по учебно-воспитательной работе Мичуринского ГАУ Сергей Жидков.



