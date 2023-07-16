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Вкусно и аппетитно: РСХБ запускает новую дебетовую карту

Сегодня, 14:58
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Вкусно и аппетитно: РСХБ запускает новую дебетовую картуРСХБ запустил новый карточный продукт – «Аппетитная карта». Теперь за покупки продуктов в супермаркетах и у фермеров можно получать дополнительные «Вкусные баллы», которые компенсируют траты на питание за предыдущий месяц.

С июля 2023 года клиенты Россельхозбанка за покупки в продуктовых магазинах, супермаркетах, булочных, а также магазинах фермерских товаров будут получать дополнительный кешбэк в виде «Вкусных баллов». Для этого РСХБ запустил новый продукт – «Аппетитная карта». Это дебетовая карта с бесплатным обслуживанием приносит повышенный кешбэк, а также позволяет частично или полностью компенсировать «Вкусными баллами» затраты на продукты питания за предыдущий месяц.

Повышенный кешбэк начисляется ежемесячно и его уровень зависит от объема трат по «Аппетитной карте»:
• за траты до 15 тысяч рублей в месяц Вкусными баллами начисляется 1% от покупок;
• от 15 до 25 тысяч — 3%;
• от 25 до 50 тысяч — 5%;
• от 50 до 75 тысяч — 10%;
• от 75 тысяч — 15% .

«Россельхозбанк поддерживает фермеров и местных производителей продуктов питания, а также стремится расширять свою линейку выгодными предложениями для разных категорий клиентов. Вместе с тем мы поддерживаем пользователей наших услуг в стремлении питаться не только правильно, но и вкусно», - отмечает Елена Волосевич, директор департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Также повышенный кешбэк начисляется за покупки на маркетплейсе фермерской продукции Своё Родное, где можно найти широкий выбор натуральных продуктов от местных производителей по всей России. Помимо бонусных «Вкусных баллов» клиенты РСХБ, обладатели дебетовой «Аппетитной карты», смогут на стандартных условиях получать кешбэк баллами «Урожай» за все совершенные покупки в размере до 15% от суммы транзакции.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.

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