Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области договорились о стратегическом партнерстве Комментариев: 0



Подписи под документом поставили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Глава Тамбовской области Максим Егоров.

Стороны намерены расширять взаимодействие в различных направлениях, в том числе для создания индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития, реализации государственных программ развития инфраструктуры моногородов.



«Тамбовская область – сильный аграрный регион. Доля АПК и смежных отраслей в экономике региона занимает 33%. Почти 40% населения проживают в сельской местности. Поэтому мы как отраслевой банк нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества с регионом», – отметил Борис Листов.



«Развитие сотрудничества с Россельхозбанком имеет для нашего агропромышленного региона особое значение. На будущее у нас амбициозные планы. Мы намерены активно развивать глубокую переработку и экспорт сельхозпродукции. Серьезное внимание уделяем цифровизации производственных процессов. Важным направлением остается совместная работа по комплексному развитию сельских территорий», – отметил Глава Тамбовской области Максим Егоров.



РСХБ работает в регионе с сентября 2000 г., охватывает услугами 100% сельских территорий. За эти годы Россельхозбанк направил в регион 202 млрд рублей кредитных средств, оказал поддержку в финансировании 32 инвестпроектов (31 – в АПК) на сумму 40 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 28 объектов, которые ежегодно обеспечат производство 27 тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн мяса бройлеров, 12 тысяч тонн свинины, 36 тысяч тонн овощей.



На текущий момент банк также реализует ряд проектов, один из ключевых – тепличный комбинат «Мичуринский» (ГК «РОСТ»). Завершено строительство двух очередей общей площадью 60 га. После запуска третьей очереди, «Мичуринский» станет одним из крупнейших комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в России – объем выпускаемой сельхозпродукции достигнет 42,5 тыс. т овощей в год.



Среди перспективных направлений сотрудничества – проекты в области выращивания зерновых и масличных, в том числе для обеспечения кормовой базы животноводства, интенсивное садоводство, молочное и мясное скотоводство, племенное животноводство, переработка побочных продуктов свеклосахарного производства, переработка мясного сырья.



Приоритетным направлением работы РСХБ в регионе является поддержка фермерства. Доля банка в кредитовании МФХ составляет 70%. Тамбовская область приняла участие в двух волнах образовательного проекта банка. Обучение в «Школе фермера» уже прошли 44 слушателя из Тамбовской области, 5 из которых получили грантовую поддержку. В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве реализация образовательной программы в регионе будет продолжена.



АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.



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Kra23oQKJ В рамках Петербургского международного экономического форума Россельхозбанк и Правительство Тамбовской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на помощь в решении приоритетных задач социально-экономического развития региона, укрепления его экономического, аграрного и промышленного потенциалов.Подписи под документом поставили Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и Глава Тамбовской области Максим Егоров.Стороны намерены расширять взаимодействие в различных направлениях, в том числе для создания индустриальных и технологических парков, территорий опережающего социально-экономического развития, реализации государственных программ развития инфраструктуры моногородов.– отметил Борис Листов.отметил Глава Тамбовской области Максим Егоров.РСХБ работает в регионе с сентября 2000 г., охватывает услугами 100% сельских территорий. За эти годы Россельхозбанк направил в регион 202 млрд рублей кредитных средств, оказал поддержку в финансировании 32 инвестпроектов (31 – в АПК) на сумму 40 млрд рублей. Введено в эксплуатацию 28 объектов, которые ежегодно обеспечат производство 27 тысяч тонн молока, 150 тысяч тонн мяса бройлеров, 12 тысяч тонн свинины, 36 тысяч тонн овощей.На текущий момент банк также реализует ряд проектов, один из ключевых – тепличный комбинат «Мичуринский» (ГК «РОСТ»). Завершено строительство двух очередей общей площадью 60 га. После запуска третьей очереди, «Мичуринский» станет одним из крупнейших комплексов по выращиванию овощей закрытого грунта в России – объем выпускаемой сельхозпродукции достигнет 42,5 тыс. т овощей в год.Среди перспективных направлений сотрудничества – проекты в области выращивания зерновых и масличных, в том числе для обеспечения кормовой базы животноводства, интенсивное садоводство, молочное и мясное скотоводство, племенное животноводство, переработка побочных продуктов свеклосахарного производства, переработка мясного сырья.Приоритетным направлением работы РСХБ в регионе является поддержка фермерства. Доля банка в кредитовании МФХ составляет 70%. Тамбовская область приняла участие в двух волнах образовательного проекта банка. Обучение в «Школе фермера» уже прошли 44 слушателя из Тамбовской области, 5 из которых получили грантовую поддержку. В соответствии с подписанным соглашением о сотрудничестве реализация образовательной программы в регионе будет продолжена.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23oQKJ



