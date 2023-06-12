Россельхозбанк и Росконгресс во второй раз объединят представителей винодельческой отрасли на ПМЭФ Комментариев: 0



В июне 2022 года «ВиноГрад» стал отправной точкой взаимодействия Россельхозбанка и Фонда Росконгресс в направлении поддержки и развития виноградарства и виноделия в России. В прошлом году площадка по праву стала одним из ярких событий, главной точкой притяжения и самой обсуждаемой активностью ПМЭФ’22. За 4 дня площадку посетило более 10 тысяч человек, на специализированной дегустационной зоне были представлены вина 20 виноделен различных регионов России, проливов на дегустационной площадке около 2,5 тысяч бутылок вина, в рамках мероприятий деловой программы проведено 14 тематических сессий, в которых приняли участие более 450 человек, проведено более 70 деловых встреч и переговоров.



На тематической площадке «ВиноГрад» на юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году было заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает информационное взаимодействие, совместную организацию и проведение мероприятий заданной тематики. В рамках соглашения в 2022 году организованы и проведены «ВиноГрад», прошедший в рамках Восточного экономического форума, а также первый Российский винодельческий форум, который стал перспективной дискуссионной площадкой для участников отрасли виноградарства и виноделия России.



«Россельхозбанк активно поддерживает российское виноградарство и виноделие. За последние 10 лет мы помогли реализовать целый ряд значимых проектов в этой отрасли, включая закладку виноградников, строительство и оснащение бизнеса. На площадке «Виноград» мы хотим поделиться результатами нашей работы в этом направлении и рассказать о дальнейших планах. Добро пожаловать на площадку», - заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

«Виноделие является одним из самых динамичных направлений сельского хозяйства, где у России есть все возможности стать одним из мировых лидеров. Молодые виноградники взрослеют, у вина появляется вкусовая палитра, ну а самые старые хозяйства страны в состоянии создавать настоящие сокровища», – отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.



«ВиноГрад» - 2023 призван повторить и преумножить успех дебютного мероприятия в прошлом году. Тематическая площадка расположена, как и в прошлом году, в зоне G «Экспофорума» в Санкт-Петербурге. Участники деловой программы, среди которых как виноделы, так и представители государства и виноторговых компаний, обсудят актуальные вопросы виноделия, в том числе проанализируют как изменилась отрасль за прошедший год и определят вектор дальнейшего развития виноградарства и виноделия в России, обсудят вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих и другие темы. Также в фокусе дискуссии развитие энотуризма в России, который с каждым годом привлекает все больше россиян, неравнодушных к российскому виноделию.



Программа мероприятий «ВиноГрада» также включает в себя проведение дегустационных сессий и презентаций вин, лекций, питч-сессий и мастер-классов с участием ведущих экспертов винодельческой отрасли.



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Kra23zvYo На площадке Петербургского международного экономического форума пройдет тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноградарству и виноделию, организованная в рамках соглашения о сотрудничестве Россельхозбанка и Фонда Росконгресс. Активность объединит производителей вина, регуляторов рынка, сомелье, представители государства и компаний-дистрибьюторов, представителей сегмента HoReCa и направлена на установление диалога между производителями, представителями государства и виноторговыми компаниями в целях содействия развитию российского виноделия.В июне 2022 года «ВиноГрад» стал отправной точкой взаимодействия Россельхозбанка и Фонда Росконгресс в направлении поддержки и развития виноградарства и виноделия в России. В прошлом году площадка по праву стала одним из ярких событий, главной точкой притяжения и самой обсуждаемой активностью ПМЭФ’22. За 4 дня площадку посетило более 10 тысяч человек, на специализированной дегустационной зоне были представлены вина 20 виноделен различных регионов России, проливов на дегустационной площадке около 2,5 тысяч бутылок вина, в рамках мероприятий деловой программы проведено 14 тематических сессий, в которых приняли участие более 450 человек, проведено более 70 деловых встреч и переговоров.На тематической площадке «ВиноГрад» на юбилейном XXV Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году было заключено соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает информационное взаимодействие, совместную организацию и проведение мероприятий заданной тематики. В рамках соглашения в 2022 году организованы и проведены «ВиноГрад», прошедший в рамках Восточного экономического форума, а также первый Российский винодельческий форум, который стал перспективной дискуссионной площадкой для участников отрасли виноградарства и виноделия России.– отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.«ВиноГрад» - 2023 призван повторить и преумножить успех дебютного мероприятия в прошлом году. Тематическая площадка расположена, как и в прошлом году, в зоне G «Экспофорума» в Санкт-Петербурге. Участники деловой программы, среди которых как виноделы, так и представители государства и виноторговых компаний, обсудят актуальные вопросы виноделия, в том числе проанализируют как изменилась отрасль за прошедший год и определят вектор дальнейшего развития виноградарства и виноделия в России, обсудят вопросы импортозамещения оборудования и комплектующих и другие темы. Также в фокусе дискуссии развитие энотуризма в России, который с каждым годом привлекает все больше россиян, неравнодушных к российскому виноделию.Программа мероприятий «ВиноГрада» также включает в себя проведение дегустационных сессий и презентаций вин, лекций, питч-сессий и мастер-классов с участием ведущих экспертов винодельческой отрасли.АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349(бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама.Kra23zvYo



