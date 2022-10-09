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» » Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности

Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности

Вчера, 11:29
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Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотностиЗаместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов власти, бизнесменов и учёных.

Деловой центр, работа которого стартовала по случаю 85-летия Тамбовской области, задуман как дискуссионная площадка. При этом главный ориентир – это достижение национальных целей и поиск новых решений в области развития экономики.

В рамках работы площадки наметили три направления дискуссии. Одним из них стало повышение финансовой грамотности населения региона. В ходе выступления Россельхозбанк рассказал о значимости охвата сельских территорий полным спектром услуг и сервисов банка, включая создание дополнительных сервисов, нацеленных на повышение финансовой и цифровой грамотности на базе действующих офисов банка в регионах.

«Среди клиентов Россельхозбанка жители сел и малых городов России, пенсионеры, предприниматели. Для них в части финансовой грамотности в приоритете остаются темы финансовой безопасности, грамотного финансового планирования, инвестиций. В банке уделяют большое значение финансовому просвещению населения и обеспечению доступности финансовых услуг для населения на сельских территориях», – отметил Александр Обыдённов.

Также участники обсудили задачи, стоящие перед органами власти региона вплоть до 2025 года, которые диктует Национальный план развития конкуренции в России. В их числе, к примеру, обеспечение равных условий деятельности на конкурентных рынках для компаний с государственным участием и частных организаций.

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Фото взято из shutterstock.
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Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности

Вчера, 11:29
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Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов

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