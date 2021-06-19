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Открылся обновленный офис Россельхозбанка в Знаменке
Сегодня, 16:56
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21 июня в р.п. Знаменка Тамбовской области открылся обновленный офис регионального филиала Россельхозбанка по новому адресу: улица Советская, д. 21.
В церемонии открытия дополнительного офиса приняли участие заместители директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка, предприниматели, а также клиенты финансового учреждения.
Посетившие в этот день дополнительный офис банка клиенты отметили высокое качество сервиса и услуг, доброжелательность персонала.
Новое помещение банка находится в пешеходной и транспортной доступности, где можно произвести необходимые банковские операции. В операционном зале все предусмотрено для комфорта клиентов: удобная зона ожидания, внутреннее пространство оснащено простой и понятной навигацией, зона обслуживания реализована по принципу открытого пространства.
Специалисты банка предоставляют полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, неукоснительно соблюдая санитарно-эпидемиологические требования и ограничения.
«Обновленный офис в Знаменке сможет обеспечить активное привлечение клиентов, а мы, в свою очередь, гарантируем им качество предоставляемых услуг и сервисов», - прокомментировал заместитель директора Тамбовского регионального филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов.
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