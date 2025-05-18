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РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов
Сегодня, 10:42
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В РСХБ стартовала акция «Приветственная ставка» для новых клиентов – физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.
Условия актуальны для новых клиентов, не имеющих действующих накопительных счетов в течение 30 дней до даты обращения в банк. Проценты рассчитываются ежедневно от фактического остатка на начало операционного дня и выплачиваются ежемесячно – в последний день месяца или при закрытии счета.
«Россельхозбанк заботится о доходности сбережений своих клиентов, поэтому мы предлагаем одну из самых высоких ставок на рынке. Приветственная ставка – это возможность получить высокий доход от сбережений уже с первых дней. Мы продолжаем развивать линейку продуктов, которые сочетают удобство, надежность и конкурентные условия», – отметила руководитель блока розничного бизнеса РСХБ Людмила Корсакова.
Открытие и управление вкладами и другими продуктами РСХБ доступны как в отделениях, так и в мобильном приложении и интернет-банке.
Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru.
erid: 2SDnjdHF6jX
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