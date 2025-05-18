Центр Тамбова освобождают от киосков: продолжается демонтаж НТО 0 В Тамбове продолжается масштабная работа по очищению исторического центра города от нестационарных торговых объектов (НТО). Демонтаж ведётся в рамках постановления городской администрации, в котором закреплён перечень улиц, где установка временных конструкций запрещена.

РСХБ повысил ставку по накопительному счету для новых клиентов 0 В РСХБ стартовала акция «Приветственная ставка» для новых клиентов – физических лиц. По условиям акции, при открытии накопительного счета «Мой счет» в рублях на первые три месяца действует повышенная ставка 19% годовых.

ГК «Еврострой» займётся комплексной застройкой участка на улице Магистральной в Тамбове 0 Группа компаний «Еврострой» получила право на реализацию проекта комплексного освоения земельного участка по адресу: улица Магистральная, 100, в городе Тамбове. Об этом сообщила генеральный директор компании Светлана Кузнецова в интервью изданию «Площадь».

Герой среди нас: в Мичуринске установили баннер в честь ветерана Виктора Воротникова 0 На улице Лаврова в Мичуринске появился новый символ мужества и верности Родине — баннер, посвящённый Виктору Михайловичу Воротникову, летчику, подполковнику, ветерану войны в Афганистане и кавалеру ордена Красной Звезды. Инициатором установки выступило Мичуринское местное отделение Общероссийской

В Тамбове проходят рейды по проверке новых граждан России: выявлены уклоняющиеся от воинского учёта 0 Офицеры военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и сотрудниками военных комиссариатов региона проводят регулярные мероприятия, направленные на противодействие незаконной миграции и проверку соблюдения требований

Обмен без денег: в Тамбове снова пройдёт фримаркет 0 24 мая в Тамбове вновь откроется пространство свободного обмена вещами — фримаркет. Гостей приглашают с 10:00 до 18:00 в Пушкинскую библиотеку. Здесь каждый сможет поделиться тем, что ему больше не нужно, и найти что-то новое для себя — совершенно бесплатно.

В Тамбове выявлены три новых объекта культурного наследия 0 В историческую карту Тамбова добавлены новые адреса: ещё три здания официально внесены в перечень выявленных объектов культурного наследия. Соответствующий приказ подписал директор Департамента по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области Дмитрий Самородин.

В Тамбове на перекрёстке Карла Маркса и Лысогорской произошло серьёзное ДТП: пострадали четыре человека 0 Утром 17 мая в центре Тамбова на пересечении улиц Карла Маркса и Лысогорской произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей. По данным областной Госавтоинспекции, виновником аварии стал 18-летний водитель «ВАЗ-2106», который, выезжая со второстепенной улицы

В Тамбове утвердили проект трёх новых многоэтажек рядом с Красненским карьером 0 Градостроительный облик сразу трёх жилых домов, которые планируется возвести на улице Павла Строганова в Тамбове, получил официальное одобрение со стороны городской администрации. Новые здания появятся недалеко от Красненского карьера и школы № 2. Проект реализует строительная компания ООО

После вмешательства Бастрыкина в Тамбовской области возбудят дело о нарушении прав сироты 0 Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту грубого нарушения жилищных прав девушки из числа детей-сирот, проживающей в Тамбовской области. Поводом для вмешательства стало сообщение в социальных сетях, где рассказали историю

«Наш дом разрушается, а нас игнорируют»: жители Чичканова, 131 просят Евгения Первышова вмешаться в ситуацию с капремонтом 0 Обитатели многоквартирного дома № 131 по улице Чичканова в Тамбове, где проживает свыше тысячи человек, вновь обратились к врио главы области Евгению Первышову с коллективным обращением. Люди просят чиновников перестать откладывать капитальный ремонт фасада здания, который, по их словам, был

ФАС приостановила выбор подрядчика для строительства школы в Верхнеспасском 0 Федеральная антимонопольная служба приняла решение временно приостановить процедуру определения подрядной организации для строительства новой школы в селе Верхнеспасское Рассказовского округа Тамбовской области. Поводом для остановки конкурса стала жалоба, поданная московской строительной компанией

В Тамбове обсудили цифровизацию и кадровые вызовы дорожной отрасли 0 В Тамбове прошёл региональный семинар «Дорожная деятельность на территории Тамбовской области. День качества», собравший ведущих специалистов дорожной сферы. В мероприятии приняли участие представители региональных и федеральных органов власти, инженерного и экспертного сообщества, образовательных

Сирень под охраной: за её уничтожение грозит штраф или уголовное преследование 0 Жителям Тамбова и других российских регионов стоит помнить: безобидный на первый взгляд сбор веток сирени может обернуться серьёзными последствиями. Как пояснил в интервью телеканалу «Москва 24» юрист Юрий Капштык, уничтожение или незаконный срыв кустарников может быть квалифицировано как

Россельхозбанк и Фонд «Защитники отечества» объединились по вопросу поддержки ветеранов СВО Тамбовской области 0 В тамбовском отделении Фонда «Защитники Отечества» состоялся круглый стол по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Одним из вариантов адаптации и смены вида деятельности для демобилизовавшихся может стать проект Россельхозбанка (РСХБ) «Школа фермера», который предполагает

В Тамбове стартовала международная конференция по вопросам права и суверенитета 0 В технопарке «Вернадский» открылась Международная научно-практическая конференция «Суверенное государство и национальное право в условиях глобальной трансформации». Мероприятие организовано Тамбовским государственным техническим университетом при участии Уральского отделения РАН, Кыргызского

В двух районах Тамбовской области назначены новые прокуроры 0 По приказам генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова в Тамбовской области назначены новые руководители прокуратур двух муниципалитетов. Александр Безгин возглавил прокуратуру Ржаксинского района, а Игорь Жилкин стал прокурором Гавриловского района. Об этом сообщили в пресс-службе

Администрация Никифоровского округа выплатит 28,6 млн рублей за экологический ущерб 0 Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, подтвердив обязанность администрации Никифоровского округа Тамбовской области компенсировать ущерб, нанесённый почвам. Сумма выплат составит 28,6 миллиона рублей. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном

Очередной иск о банкротстве: на компанию «Дормострой» вновь подан финансовый иск 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступило новое заявление о признании несостоятельности (банкротства) ООО «Дормострой» — дорожной компании, принадлежащей предпринимателю Арарату Юзбашяну. С иском выступила индивидуальный предприниматель из Иванова Сусанна Акопян, требующая взыскать с

В Мичуринске открыли мемориальную доску павшему бойцу Алексею Мантрову 0 У здания средней школы № 15 города Мичуринска состоялось торжественное мероприятие в память о герое специальной военной операции — Алексее Андреевиче Мантрове. В этот день школа, где учился Алексей, стала местом глубокой скорби и уважения к его подвигу: здесь была открыта мемориальная доска в