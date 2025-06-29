Жители Тамбовской области направили более тысячи обращений в ЦУР за неделю Комментариев: 0



Наибольшее количество жалоб и вопросов традиционно касалось состояния дорожной инфраструктуры. Горожане сообщали о ямах, выбоинах, интересовались сроками ремонта и строительством новых участков. Много сообщений поступило также по вопросам благоустройства: обрезке деревьев, уходу за зелёными зонами и санитарному состоянию придомовых территорий.



Не теряют актуальности и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Тамбовчане жаловались на отсутствие или низкое качество водоснабжения, затопленные подвалы, неисправные ливнёвки и прочие коммунальные недочёты. Например, в Тамбове по жалобе жильцов дома №6 на улице Володарского сотрудники оперативно прочистили систему водоотведения. На улице Набережной был отремонтирован уличный тренажёр после обращения горожанки, а в доме 28А на Моршанском шоссе устранено подтопление подъезда.



Обращения обрабатываются через цифровую систему «Инцидент Менеджмент», а наибольшую активность проявили жители Тамбова, Мичуринска и Рассказова. Специалисты подчёркивают, что подобные обращения — важный инструмент для повышения качества жизни в регионе.



Сообщить о проблеме можно через социальные сети или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». На сайтах муниципальных администраций также размещены специальные виджеты, ведущие на форму обращения. Всё, что нужно — войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать суть проблемы. С 21 по 27 июня Центр управления регионом Тамбовской области зарегистрировал 1171 обращение от жителей, поступившее через официальные страницы органов власти и госучреждений в социальных сетях, а также через личные сообщения. Все заявки были переданы соответствующим ведомствам для оперативного реагирования.Наибольшее количество жалоб и вопросов традиционно касалось состояния дорожной инфраструктуры. Горожане сообщали о ямах, выбоинах, интересовались сроками ремонта и строительством новых участков. Много сообщений поступило также по вопросам благоустройства: обрезке деревьев, уходу за зелёными зонами и санитарному состоянию придомовых территорий.Не теряют актуальности и проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Тамбовчане жаловались на отсутствие или низкое качество водоснабжения, затопленные подвалы, неисправные ливнёвки и прочие коммунальные недочёты. Например, в Тамбове по жалобе жильцов дома №6 на улице Володарского сотрудники оперативно прочистили систему водоотведения. На улице Набережной был отремонтирован уличный тренажёр после обращения горожанки, а в доме 28А на Моршанском шоссе устранено подтопление подъезда.Обращения обрабатываются через цифровую систему «Инцидент Менеджмент», а наибольшую активность проявили жители Тамбова, Мичуринска и Рассказова. Специалисты подчёркивают, что подобные обращения — важный инструмент для повышения качества жизни в регионе.Сообщить о проблеме можно через социальные сети или мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе». На сайтах муниципальных администраций также размещены специальные виджеты, ведущие на форму обращения. Всё, что нужно — войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать суть проблемы.



