ЦУР Тамбовской области за неделю обработал более тысячи обращений от жителей Комментариев: 0



Наиболее частые жалобы касались состояния дорог: жители сообщали о ямах, выбоинах и некачественном ремонте. Также многие обращались по поводу уборки снега и наледи на тротуарах и проезжей части.



Не меньше вопросов было связано с коммунальными услугами. Горожане жаловались на отключение отопления, перебои с водоснабжением и аварии в системе ЖКХ.



Вопросы здравоохранения также не остались без внимания. Жители региона спрашивали о наличии льготных лекарств, состоянии медицинских учреждений и нехватке врачей.



Кроме того, были зафиксированы частные обращения. Например, тамбовчане сообщили о засоре канализации в подвале дома № 2 на улице Киквидзе и об отсутствии скамейки на остановке «Комсомольская площадь». В Рассказове местная жительница попросила починить освещение на улице Профсоюзная. Все эти обращения были переданы в профильные ведомства, и вскоре проблемы были устранены.



Напомним, что оставить жалобу или задать вопрос можно в соцсетях или через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Виджеты для подачи обращений размещены на сайтах местных администраций. Достаточно войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать проблему. Сотрудники Центра управления регионом Тамбовской области за неделю приняли и передали на исполнение 1042 обращения граждан. Больше всего сообщений поступило от жителей Тамбова, Рассказова и Мичуринска.Наиболее частые жалобы касались состояния дорог: жители сообщали о ямах, выбоинах и некачественном ремонте. Также многие обращались по поводу уборки снега и наледи на тротуарах и проезжей части.Не меньше вопросов было связано с коммунальными услугами. Горожане жаловались на отключение отопления, перебои с водоснабжением и аварии в системе ЖКХ.Вопросы здравоохранения также не остались без внимания. Жители региона спрашивали о наличии льготных лекарств, состоянии медицинских учреждений и нехватке врачей.Кроме того, были зафиксированы частные обращения. Например, тамбовчане сообщили о засоре канализации в подвале дома № 2 на улице Киквидзе и об отсутствии скамейки на остановке «Комсомольская площадь». В Рассказове местная жительница попросила починить освещение на улице Профсоюзная. Все эти обращения были переданы в профильные ведомства, и вскоре проблемы были устранены.Напомним, что оставить жалобу или задать вопрос можно в соцсетях или через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». Виджеты для подачи обращений размещены на сайтах местных администраций. Достаточно войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать проблему.



