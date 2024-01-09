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Тамбовчане жаловались на проблемы с отоплением, отсутствие электроэнергии и горячей воды
Вчера, 10:30
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На предыдущей неделе сотрудники Центра Управления Региона Тамбовской области обработали и направили на выполнение 867 обращений от местных жителей. Вопросы и жалобы были получены через социальные сети и приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Большинство обращений поступило от жителей Тамбова, Мичуринска и Мичуринского округа.
Самой актуальной темой стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Жители Тамбова выражали недовольство по поводу проблем с отоплением, отсутствием электроэнергии и горячей воды.
Второй по популярности темой недели стало состояние дорог. Жители обращались с просьбой очистить тротуары и проезжую часть от снега и наледи, выполнить ремонт дорог, а также устранить ямы и выбоины.
Третьей важной темой был общественный транспорт. Наибольшее количество вопросов касалось графика движения транспорта. Также поступали просьбы о добавлении новых маршрутов.
Напоминаем, что сообщить о проблеме можно через социальные сети или приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Виджеты также размещены на сайтах местных администраций. Достаточно кликнуть по баннеру, войти в личный кабинет на портале госуслуг и описать суть проблемы.
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