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На «Прямую линию с Максимом Егоровым» за 4 дня поступило 366 обращений
Сегодня, 08:34
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15 февраля в 18.00 пройдет «Прямая линия с Максимом Егоровым». За несколько дней приема вопросов - с 31 января по 3 февраля - в адрес главы Тамбовской области по нескольким каналам связи поступило 366 обращений.
Больше всего жителей региона волнуют проблемы ЖКХ, ремонта и строительства дорог. Также заявители обратились по теме благоустройства дворовых территорий и предоставления социальных выплат и льгот.
Напомним, направить вопросы Главе региона можно до 15 февраля. Задать вопрос можно любым удобным способом:
— по телефону «горячей линии» 8 800 101 8643 звонок бесплатный;
— на личных страницах Главы Тамбовской области Максима Егорова под соответствующими постами: https://ok.ru/mbegorov, https://vk.com/mbegorov;
— в официальной группе Правительства Тамбовской области в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tambovgov;
— в официальных группах Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tsur68;
— на портале госуслуг https://pos.gosuslugi.ru/lkp/auth/start/?backUrl=https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/173/.
Есть и возможность отправить видеовопрос: это можно сделать по номеру телефона 89158881748 на whatsApp и Telegram.
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